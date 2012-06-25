Arınç: Uçağımız füzeyle vuruldu, yardım için giden ikinci uçağa da ateş açıldı

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Arınç, Suriye'nin düşürdüğü Türk uçağına acil yardım için giden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait CASA tipi bir askeri uçağa da Suriye tarafından ateş açıldığını açıkladı. Arınç, Genelkurmay'ın devreye girmesiyle olayın sona erdiğini belirtti. Uçağın uçaksavarla vurulmadığını da belirten Arınç, hiçbir uçaksavarın o mesafede etkili olamayacağını söyledi.

Toplantıda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Ateş Mehmet İrez de Bakanlar Kurulu üyelerine bilgi verdi.

İşte Bülent Arınç'ın açıklamaları:

‘Görüşümüzü yarın Başbakan açıklayacak’

Türk askeri uçağının Suriye tarafından düşürülmesi konusuyla ilgili yarın sayın Başbakan tüm Türkiye'ye ve dünyaya konuyla ilgili görüşümüzü ifade edecek.

‘Suriye hava sahamızı son dönemde 5 kez ihlal etti’

‘’Son dönemde Suriye hava unsurları 5 defa hava sahasını ihlal etmişlerdir. Meseleler sulh ile çözülmüştür. Türkiye mukabelede bulunma hakkı da dahil uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarını saklı tutmaktadır. Düşürülen uçağımız bir keşif uçağıydı ancak o gün keşif görevinde değildi. Bölgedeki radarlarımızın test edimesi konusunda görevliydi. İddia edildiği gibi Suriye'ye karşı keşif uçuşu yapılıyor olsaydı uçağımıza başka uçaklarında eşlik ediyor olması gerekirdi. Radar kayıtları uçağın nerede vurulduğu konusunda Türkiye'nin tezini doğrulamaktadır.’’

‘Uçaksavar o mesafede etkili olmaz’

Arınç, Suriye’nin ‘’Türk jetini uçaksavarlşarımızla vurduk’’ açıklamalarını ise yalanlayarak, ‘’Hiçbir uçaksavar o mesafede etkili olamaz. Suriye'nin uçağımızı kasıtlı olarak hedef aldığı kesindir.’’ dedi.

‘Askeri olasılıklar değerlendiriliyor’

Suriye'nin bu saldırıyı neden gerçekleştirdiği tartışılıyor. Acaba Türkiye, Suriye'ye tek başına askeri müdahaleye mi yönlendiriliyor? sorusuna Arınç "Bütün olasılıklar değerlendiriliyor. Öncelikle olayı kendi kamuoyumuza teknik olarak nasıl izah edebiliyorsak, dünyayı da aynı şekilde bilgilendirmeliyiz" diye cevap verdi.

Aramalar devam ediyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdissi'nin yardım sözlerinin sorulmasına üzerine Arınç şunları söyledi: Bin metreye kadar arama yapabilen iki gemi şuanda arama yapmaktadır. Suriye tarafının bir iki küçük katkısı dışında tüm faaliyetler Türkiye tarafından yürütülmektedir.

Pilotlardan haber yok

Bülent Arınç, Suriye'nin düşürdüğü askeri uçağın pilotlarına ilişkin, ''Pilotlarımızın Suriye tarafının veya bir üçüncü ülkenin elinde bulunduğuna dair hiçbir bilgi doğru değildir. Keşke öyle olsaydı, hayatta olduklarını bilir ve bir şekilde kendilerine ulaşırdık'' diye konuştu.

‘Özür ve tazminattan öte taleplerimiz de olabilir’

Özür ve tazminat Türkiye için yeterli olacak mıdır? Sorusuna Arınç "Bugün için şunu yapıyoruz yarın şuna yapacağız şeklinde bir açıklama yapmam mümkün değil. Ancak Suriye'de yaşanan olaylarla Türkiye'nin uçağının düşürülmesi birbirinden ayrı tutulmalıdır. Şüphesiz özür, tazminat belki de başka şeylerin talep edilmesi söz konusudur" dedi.

‘Kurtarma uçağımıza da saldırı düzenlendi’

Arınç, İkinci bir uçağa saldırı gerçekleşip gerçekleşmediği sorusuna "Kurtarmaya giden uçağımıza ateş açılmıştır. Dışişlerimizden yapılan uyarılarla bu duruma son verilmiştir. Ama evet kısa süreli bir taciz ateşi söz konusu olmuştur" diye cevap verdi.

‘Kimseyle savaşmak durumunda değiliz’

Arınç sözlerine şöyle devam etti: Biz savaş çığırkanlığı yapma taraftarı değiliz. Kimseyle savaşmak durumunda değiliz. Biz ciddi bir hükümetiz. Büyük bir devletin hükümetiyiz. Buna göre davranmalıyız. Ne yapılacağını biliyoruz. Ancak bunu aşama aşama kademe kademe yapmak durumundayız" dedi.

Gündemde tezkere yok

Sınır ötesi operasyona imkan sağlayan bir tezkerenin Meclis'e sevk edilmesinin söz konusu olmadığını belirten Arınç, ''Şu anda böyle bir kararımız yok, buna ihtiyacımız da yok. İhtiyacımız olduğu anda da Meclis'e herhangi bir yetki için müracaat edebiliriz'' dedi.