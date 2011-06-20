-ARINÇ: TUTUKLANMALARI FEVKALEDE ÜZÜCÜ BURSA (A.A) - 20.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili olarak, ''Bursaspor Kulübü Başkanı ve bir kısım yöneticilerin tutuklanmış olması, fevkalade üzücü. Umarım, Bursaspor ve Bursa, bundan etkilenmez'' dedi. Başbakan Yardımcısı Arınç, Borajet'e ait uçakla geldiği Yenişehir Havaalanı'nda, Bursa Valisi Şahabettin Harput, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Buradan merkez Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi'ne geçen Arınç, Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi'nin açılışına katıldı. Arınç, sergiyi gezerken ''ebru'' yapan çocuğu izledi, bir süre ''ney'' dinledi. Arınç, çıkışta bir gazetecinin ''Bursaspor'da tutuklamalar gündemde. Bu kişiler arasında Başkan İbrahim Yazıcı ve Faruk Çelik'in kardeşi de var, ne düşünüyorsunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine, konunun basına intikal ettiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Arınç, şunları kaydetti: ''Bursaspor Kulübü Başkanı ve bir kısım yöneticilerin tutuklanmış olması, fevkalade üzücü. Umarım, Bursaspor ve Bursa, bundan etkilenmez. Şüphesiz bir soruşturmadan bahsediliyor, bir yargı süreci var. Bu yargı süreci ve savcılığın yaptığı soruşturma, hakimin de bazı kişileri tutuklamasıyla herhalde bir davaya dönüşecek gibi. Bu kişilere geçmiş olsun diliyorum. Tabii ben, Bursaspor'un bu olaydan etkilenmemesini diliyorum.'' Arınç, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın bir basın toplantısı yaparak, ''takımdaki görevine devam edeceğini'' söylediğini, kulüp başkanıyla ikinci başkan hakkında da ''herhangi bir yolsuzluk yapmadıklarına kendisinin şahit olduğunu'' ifade ettiğini anımsatarak, şöyle devam etti: ''Aynı zamanda Bursaspor Yönetim Kurulunda da sanıyorum boş olan üyelikler doldurulacak, kulüp de görevine devam edecek. Bu sevinilecek bir olay. Yani kulüpteki yönetim eksikliğinin giderilmesi, teknik direktörün de takıma ve futbolcularına sahip çıkması fevkalade güzel bir olay, bu birlikten dolayı da arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şüphesiz başkan ve arkadaşlarının tutuklanmış olması, üzücüdür. Dileriz ki en kısa sürecek yargı sürecinde arkadaşlar aklanırlar ve tekrar görevlerine devam ederler. Tabii bu kişilerden birisinin de Sayın Bakanımız Faruk Çelik Bey'in yakını olması, o da bir üzüntü vesilesidir ama eminim ki o arkadaşımız da o kişi de bu yargı sürecinden aklanarak çıkacaktır. Ben en kısa sürede sürecin sonlandırılmasını ve bu kişilerin bu süreç sonunda aklanarak tekrar yollarına devam etmesini diliyorum. Bütün Bursalılara da takımlarına destek çıkmaları çağrısında bulunuyorum.''