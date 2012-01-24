-Arınç, Türkiye'ye hareket etti FRANKFURT (A.A) - 24.01.2012 - Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin Somali'deki insanlık dramını yansıtan fotoğraflarından oluşan ''AA Objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak'' sergisini, Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) açmak üzere Fransa'ya gelen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye hareket etti. Fransa'daki temaslarının ardından Almanya'nın Frankfurt kentine geçen Arınç ve beraberindeki heyet, Avrupa'da yayın yapan Türk gazetelerinin genel yayın yönetmenleri ve sivil toplum örgüt temsilcileriyle ayrı ayrı görüştü. Arınç ve beraberindeki heyet THY'nin tarifeli uçağıyla Frankfurt'tan İstanbul'a hareket etti.