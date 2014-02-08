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Arınç: Türkiye'de sadece Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin cemaati yok

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 'İlhan İşbilen aslında istifasını en sona geciktiren arkadaşlarımızdan birisiydi' dedi

08 Şubat 2014 15:08

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Türkiye'de sadece Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin cemaati yok. Onlarca cemaat var. 11 sene önce de bu cemaatler, camialar vardı ama 11 sene öncesine gelinceye kadar bunların hepsi baskı görüyordu. Bunların hepsine hakaret ediliyordu, hepsine zulmediliyordu" dedi.

Bursa'da Olay Tv canlı yayına katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Arınç “Ben hayatıma siyasette geçirdiğim yılları bu hizmetleri desteklemekle geçirdim. Benim söylediğimin siyasi anlamda karşılığı şudur. Bu cemaat ya da başka cemaatler. Türkiye'de sadece Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin cemaati yok. Onlarca cemaat var. 11 sene önce de bu cemaatler, camialar vardı ama 11 sene öncesine gelinceye kadar bunların hepsi baskı görüyordu. Bunların hepsine hakaret ediliyordu, hepsine zulmediliyordu. Ve bu insanlar hizmetlerini korkuyla yapıyorlardı. 'Acaba nerede kapatacaklar? Acaba nerede bizi suçlayacaklar? Acaba nerede dava açacaklar?' diye. Ama Ak Parti geldikten sonra bütün ayrımcılıkları kaldırdı. Din ve vicdan özgürlüğünü sonuna kadar sağladı. Herkesin fikrini inancını konuşabilmesinin imkanlarını hazırladı. 11 seneden beri bütün bu camialar hepsi rahat ettiler” dedi.

Doğan Haber Ajasnı'nda yer alan habere göre, İzmir Milletvekili İlhan İşbilen'in AKP'den istifa etmesi ile ilgili görüşlerini açıklayan Arınç, daha önce Ertuğrul Günay, Erdal Kalkan ve bazı arkadaşlarının istifaları karşısında 'Oh ne iyi oldu. İyi ki gittiler' diyemeyeceğini belirterek, o kişilerin partilerine ve hükümete de yardım ettiklerini, çalışmalar yaptıklarını söyledi. Arınç şunları söyledi: "Şimdi şöyle bir kolaycılık var. Birisi gittiği zaman 'İyi ki gitti' diye arkasından aleyhinde konuşurlar. Bu bize yakışmaz doğrusu. İlhan İşbilen de yine bu arkadaşlarımızdan birisidir. Şahsen istifasına çok üzüldüm. Aslında istifasını en sona geciktiren arkadaşlarımızdan birisiydi. Çünkü bu istifalar başladığında bütün projektörlerin ona döndüğünü ve ne zaman acaba istifa edecek diye beklediklerini biliyorum. Ben İlhan İşbilen'i 1975 yılında tanıdım. 1979'da evlendim, 4 yıl hemen hemen bekarlığımızda aynı evi paylaştık. Arkadaşlığımız çok derindir. İyi bir işadamıdır. Çok pratik zekası vardır. Sevilen sayılan bir insandır.

 

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