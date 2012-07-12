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Arınç: Türk jeti düşürüldü, nüanslar üzerinde durulmamalı

Arınç, Genelkurmay'ın düşen Türk jetiyle ilgili değerlendirmesinde 'iddia' ifadesinin üzerinde durulmaması gerektiğini söyledi

12 Temmuz 2012 17:28

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün Genelkurmay Başkanlığı’nın Türk F-4’ünün düşürülmesiyle ilgili olarak, “Suriye resmi makamlarınca kendileri tarafından düşürüldüğü iddia edilen” açıklamasına ilişkin olarak, "Bazı nüanslar içinde durup buralardan farklı anlamlar çıkarılmamalı. Türk jeti düşürüldü…" dedi.

Gazeteciler, Genelkurmay’ın son açıklamasında düşen uçakla ilgili değerlendirmeyi neden yumuşattığını, neden kesin ifadeler yerine “düşürüldü iddiası” ifadesinin kullanıldığını sorması üzerine, Başbakan Yardımcısı Arınç şunları söyledi:   

“Daha önce bu konuda yaptığım açıklamalara ilave edeceğim hiçbir kelime yok. Bazı nüanslar içinde durup buralardan farklı anlamlar çıkarılmamalı. Türk jeti düşürüldü… Düşüren Suriye yönetimi ‘biz düşürdük’ dedi. Çıkan parçalar üzerinde, şu bulundu, bu bulundu gibi açıklama yapılırken şu cümle kullanıldı demenin, her gün bu konuyu köpürtmenin bir gereği yok. İncelemeler bittiğinde bütün açıklamalar size yapılacaktır.”

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