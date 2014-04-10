Arınç: TÜRGEV'e yurt dışından 99 milyon 999 bin 990 dolar bağış yapılmış

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) yurtdışından 99 milyon 999 bin 990 Amerikan Doları para geldiği iddiasını doğruladı. Arınç, vakfa yurtiçinden 29 milyon lira, yurt dışından ise 99 milyon 999 bin 990 ABD doları bağış ve yardım yapıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Murat Çakır'ın haberine göre Başbakan Yardımcısı Arınç, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın TÜRGEV’e bağış yapan gerçek veya tüzel kişilere ilişkin soru önergesini Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgiler doğrultusunda yanıtladı.

Arınç, vakıflara yapılan yurtdışı yardımların 27 Şubat 2008 tarihinden önce İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından izlendiğine dikkat çekti. Bu tarihten sonra ise yardımlar Vakıflar Yasası kapsamına alındı. Yanıta göre yardımlar her yılın ilk altı ayı içerisinde doldurularak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesi zorunlu olan “yıllık beyanname” ile izleniyor. TÜRGEV’e yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Arınç, “Kurumsal kayıtlarda yapılan incelemede; eski kısa adı İSEGEV olan TÜRGEV’e 27 Şubat 2008 tarihinden sonra muhtelif gerçek ve tüzel kişilerce yapılan yurtiçi bağış ve yardımlar 29 milyon 666 bin 533 TL, yurtdışı bağış ve yardımlar 99 milyon 999 bin 990 Amerikan Doları’dır” dedi.

Arınç, Baydar’ın bağış yapan gerçek veya tüzel kişilerin kimler olduğu sorusuna ise yanıt vermedi.

Arınç, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun TÜRGEV’e ilişkin önergesine de yine “kısmen” yanıt verdi. TÜRGEV’in Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerince denetlendiğini belirten Arınç, vakfın 2013 yılı beyannamesinin ise henüz kuruma intikal etmediğini belirtti. Beyanname verme süresinin her yılın ilk altı ayı olduğuna dikkat çekildi. Bu durumda bu süre henüz dolmadı.

Yanıta göre, TÜRGEV’in 2012 yılı bütçesi gelir toplamı 156 milyon 789 bin 614 lira. Gider toplamı ise sadece 16 milyon 379 bin 410 lira. Arınç, TÜRGEV ile ilgili 2008-2012 yılları üzerinden yapılan incelemede, son 5 yılda sosyal hizmetler alanında toplam 15 milyon 663 bin 602 lira harcama yapıldığının gözlendiğini bildirdi.

Haluk Koç ne demişti?

CHP sözcüsü Haluk Koç şubat ayında yaptığı açıklamada, TÜRGEV’e yurtdışından gelen paralarla ilgili şunları söylemişti: “Şu TÜRGEV gerçeğinde biraz duralım isterseniz. Başbakan’ın açık bir anayasa suçu işleyerek soruşturtmamaya, yargılanmasına izin vermemeye dönük çabaların içine girdiği TÜRGEV olayı. Bakın, günün biri, tarih 26 Nisan 2012 Vakıflar Bankası’ndaki Necmettin Bilal Erdoğan’ın hesabına Royal Protocol isimli bir kaynaktan, muhtemelen Ortadoğu veya Suudi kaynaklı bir yapı. Buradan 99 milyon 999 bin 990 Amerikan Doları havale ediliyor 5 dakika içinde. 100 değil, 100 milyon değil. 10 dolar eksik. 10 dolar herhalde havale kesintisi ve 5 dakika içinde Bilal Erdoğan’ın hesabından TÜRGEV’in hesabına aktarılıyor para. Vakıfbank’a bu havalenin geliş tarihi 26 Nisan 2012. Bu ve bunun benzeri para trafikleri mevcut. Hepsinin tarihleri ve IBAN’ları da mevcut. Değerli arkadaşlarım, 100 milyon dolarlardan bahsediyoruz. Bu para neyin karşılığıdır Allah aşkına? Ne karşılığında Bilal Erdoğan’ın önce kendi hesabına, sonra TÜRGEV vakfına 5 dakika içinde aktarılmıştır? Ne karşılığıdır bu? Rüşvet midir? Ne karşılığıdır?”

CHP'li vekilin soru önergesi şöyle:

Arınç'ın soru önergesine verdiği cevap şöyle: