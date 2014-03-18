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Arınç, TRT'nin Başbakan'ın konuşmasını 46 tweetle geçmesini nasıl savundu?

TRT'nin Başbakan'ın konuşmasını 46 tweet ile geçmesini Bülent Arınç ' ana başlıklar haber amaçlı sosyal medya hesabından paylaşım yapılmıştır' sözleri ile savundu

18 Mart 2014 01:29

Hülya Karabağlı / ANKARA
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP Grup toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla ilgili 46 tweet atan TRT'yi, " Meclis Grup konuşması hükümet icratı olarak değerlendirilmiş ve ana başlıklar haber amaçlı sosyal medya hesabından paylaşım yapılmıştır" sözleriyle savundu. Arınç, tarafsız, doğru habercilik anlayışıyla TRT'nin görevini yerine getirmeye çalıştığını söyledi. Arınç, CHP'li Erdemir'e yanıtında tweet sayılarına değinmedi.
CHP Bursa Milletvekili Doç. Dr. Aykan Erdemir, 11 Ocak 2014 günü AKP, CHP, MHP ve BDP’nin Meclis Grup toplantılarında liderlerin konuşmasıyla ilgili TRT’nin attığı tweetlere dikkat çekmiş ve bununla ilgili Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a soru yöneltmişti. Erdemir, Başbakan Tayyip Erdoğan'la ilgili TRT'nin 46, CHP ve MHP liderleri için 1’er, BDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın konuşmasıyla ilgili hiç Tweet atmadığına dikkat çekmişti.
Arınç'ın yanıtı şöyle:
 

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