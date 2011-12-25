Arınç, Toptan ve Şahin'in maaşı 23 bin lira

T24 - TBMM Başkanlığı yapan ve emekli olan ve halen Meclis’te bulunan AKP’li Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin, hem TBMM eski Başkanı hem de aktif milletvekili maaşı olarak 23 bin lira aylık alacak.



Milletvekili maaşları ile emekli vekil aylıklarını arttıran geceyarısı operasyonu ile, üç eski Meclis başkanına piyango vurdu. TBMM Başkanlığı yapan ve emekli olan, halen de parlamentoda bulunan AKP’li Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin, hem TBMM Başkanı hem de aktif milletvekili maaşı olarak 23 bin lira aylık alacak.



2.7 milyon emekli intibak yasasını beklerken, milletvekillerine kıyak emeklilik düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda 216 Ak Partili ve 1 CHP’li vekilin oyu ile yasalaştı. Emekli vekil maaşları 5 bin 600’den, 7 bin 750 liraya çıktı. Bu düzenlemeden yaklaşık 3 bin eski milletvekili yararlanacak. 3 bine yakın emekli vekili ilgilendiren düzenlemenin ek maliyeti ise yıllık 150 milyon TL’nin üzerinde hesaplanıyor.



Emekli olup halen parlamentoda olan vekillerin maaşı da 19 bin lira oldu. Aktif milletvekili olup emekli maaşı da alan vekillerden 1950 liralık prim kesintisi de yapılmayacak. 2011’de milletvekili seçilerek TBMM’ye giren ancak milletvekili emekliliği hakkı olmayan 220 genç vekil de bu düzenlemeyle milletvekili emekliliğine hak kazandı.

