T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arınç, Toptan ve Şahin'in maaşı 23 bin lira

AKP’li Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin, hem TBMM eski Başkanı hem de aktif milletvekili maaşı olarak 23 bin lira aylık alacak.

25 Aralık 2011 02:00

T24 - TBMM Başkanlığı yapan ve emekli olan ve halen Meclis’te bulunan AKP’li Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin, hem TBMM eski Başkanı hem de aktif milletvekili maaşı olarak 23 bin lira aylık alacak.


Milletvekili maaşları ile emekli vekil aylıklarını arttıran geceyarısı operasyonu ile, üç eski Meclis başkanına piyango vurdu. TBMM Başkanlığı yapan ve emekli olan,  halen de parlamentoda bulunan AKP’li Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin, hem TBMM Başkanı hem de aktif milletvekili maaşı olarak 23 bin lira aylık alacak.


2.7 milyon emekli intibak yasasını beklerken, milletvekillerine kıyak emeklilik düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda 216 Ak Partili ve 1 CHP’li vekilin oyu ile yasalaştı. Emekli vekil maaşları 5 bin 600’den, 7 bin 750 liraya çıktı. Bu düzenlemeden yaklaşık 3 bin eski milletvekili yararlanacak. 3 bine yakın emekli vekili ilgilendiren düzenlemenin ek maliyeti ise yıllık 150 milyon TL’nin üzerinde hesaplanıyor.


Emekli olup halen parlamentoda olan vekillerin maaşı da 19 bin lira oldu. Aktif milletvekili olup emekli maaşı da alan vekillerden 1950 liralık prim kesintisi de yapılmayacak. 2011’de milletvekili seçilerek TBMM’ye giren ancak milletvekili emekliliği hakkı olmayan 220 genç vekil de bu düzenlemeyle milletvekili emekliliğine hak kazandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24