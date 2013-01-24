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Arınç: Toplumdaki en günahkarlar dahi peygamberimizi çok seviyor

Mevlid Kandili dolayısıyla bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 'toplum içinde en günahkar olanların dahi' Hz. Muhammed'i çok sevdiğini söyledi.

24 Ocak 2013 12:59

Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili, Başkent Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen bir tören ile kutlandı. Programda bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "toplum içinde en günahkar olanların dahi" Hz. Muhammed'i çok sevdiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise toplum içinde en günahkar olanların dahi Hz. Muhammed’i çok sevdiğini yaşadığı bir hatırasını aktararak şöyle konuştu:
Çok uzun yıllar önce ekranlarda şöyle bir olaya şahitlik ettim. Herkesin çok iyi bildiği ünlü. Bir gün televizyonda program sunarken şarkılı türkülü bir eğlence programında, çok meşhur birisiydi. Nereden aklına geldiyse, o bir an duraksadı ve dedi ki 'Yarın Peygamber Efendimiz'in doğum günü.' Belki de sarhoş olduğunu düşündüğüm özel hayatıyla da öyle olması gereken birisiydi.
Birden durdu ve dedi ki 'Ben O'nu çok seviyorum ve lütfen O'na saygı duyalım' dedi. O kişi programını kesti ve Güneydoğu'da çokça söylenen bir ilahiyi söylemeye başladı. Onu hem söylüyor hem de ağlıyordu. Bu olay üzerine gördük ki bizim en günahkarlarımız, en yaramazlarımız bile Peygamber Efendimiz'i çok seviyor.

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