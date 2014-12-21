Arınç: Tayyip gitti ya' diye ellerini ovuşturanlar var, bizde Tayyipler bitmez

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, AKP Devrek İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Şimdi birileri ellerini ovuştruyor, 'Tayyip gitti ya bizim önümüz açılabilir' diye, bizde Tayyipler bitmez, bu inanmış kadrolardan kim olursa olsun bayrağı yere düşürmez, alır eline en yükseklere onu dikmek için çalışır" dedi.

Bülent Arınç, Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki Hamidiye Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Devrek İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi'nde, geçmişteki siyasi partilerin kısır dünya görüşleri olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, o dönemlerde olaylara adeta at gözlülüğüyle bakıldığına işaret eden Arınç, "Pazarı geçirsek de barajı açıp parlamentoya bir girsek.' Pazartesi ne olacak, bir fikirleri yok. AKP bırakın pazarı ve pazartesiyi düşünmeyi, 2011'de seçimlere gidiyoruz, herkes pazartesi iktidar olursa ne yapacağını söylüyor, bizim AKP, pek akıllıların işi değil, delilerin işi gibi adam 2023'ü düşünüyor" diye konuştu.

Arınç, ekonomik göstergelerde en yüksek başarının partileri döneminde yaşandığını, 500 milyar dolarlık ihracatı da 2 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasılayı da yakalayacaklarını dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, hizmete endeksli siyaset yaptıklarını, günlük kavgalarla bugünlere gelmediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Millet hizmet bekliyor. Yıllarca buna susamış. İktidarımız döneminde tam 7 milyon kişiye yeni istihdam sağladık. Sadece geçtiğimiz yıldan bu yana 1,5 milyonu buldu. Hamdolsun, bu istihdamların bir kısmı kamuda bir kısmı da özel sektördedir. Öğretmenlerimiz içinde atanamayanlar vardır ama cumhuriyet döneminden itibaren en çok atama yapan AKP iktidarı olmuştur. Faal görevde 857 bin öğretmenimiz var, bunun 460 bininin bizim iktidarımız döneminde ataması yapıldı. Halen de yapılacak. Ocakta 15 bin, daha sonra yıl içinde bu sayıyı daha da arttıracağız. Gençlerimizin bugün en iyi eğitimi alması için her ile üniversite yaptık."

‘İşverenlerin taleplerini

görmezden gelemeyiz’

Madencilik konusunda çok büyük acılar yaşandığını hatırlatan Arınç, "Özellikle bu yıl içinde. Yüksek sayıda olması nedeniyle eskiden Zonguldak'ta da 200'den fazla hayatını kaybetmiş maden işçimiz vardı, bu sefer 300'ü aşan maden işçimiz Soma'da hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.

Arınç, Ermenek'te 18 madencinin de hayatını kaybettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bunlar büyük acılardır. Rabbim, benzerini göstermesin, beterinden saklasın. Bu olaylar sebebiyle tekrar her şeyi gözden geçirdik. İş güvenliği ve iş sağlığı konusunda yeni düzenlemeler yaptık, özellikle maden iş kolunda ücretlerin arttırılması, çalışma saatlerinin düşürülmesi, iş güvenliğine yönelik tedbirler alınması maksadıyla yeni kanunlar çıkarttık, bir kısmı da bütçe çıktıktan sonra ilk işimiz onları çıkartmak olacak. Biz alın teriyle ve çok zor şartlarda bu sektörde çalışan insanımızın, kalbinin pırıl pırıl olduğuna, memleket sevgisiyle bütün dünyaya örnek olduğuna inanıyoruz."

Madencilerin ücretlerini yükselttiklerini ancak bu sefer de özel maden işletmelerinin masrafları arttığı gerekçesiyle iş alanlarını kapatma ihtiyacı duyduğunu belirten Arınç, "Bir kısmı kötü niyetli olabilir, bir kısmı ise imkanlar dahilinde buna devam edemez hale gelmiş olabilir. O yüzden biz işçi kardeşlerimizi ne kadar düşünüyorsak, onları işsiz hale getirecek bir düzenlemenin de zararlı olduğunu biliriz, o yüzden işverenlere de yeni sözleşmeler ve anlaşmalar yapma fırsatı tanıyacağız. İşverenin bazı taleplerini de görmezden gelemeyiz" ifadesini kullandı.

Arınç, vicdanlı bir hükümet olduklarını söyleyerek, "İsteriz ki işçimiz çalışsın, işveren çalıştırsın, Türkiye kazansın. Tek taraflı olaya bakmayacağız. Özel maden işletmelerinde dengeyi kurmaya mecburuz. Yeter ki iş alanları kapanmasın, işsizlik olmasın ama insanlar da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmasın. Masrafı ne olursa olsun iş güvenliğiyle ilgili bütün tedbirleri alıyoruz, alacağız. Bu, hükümet olarak vazifemizdir" değerlendirmesinde bulundu.

‘Onlar marti, biz partiyiz’

Partilerinin 13 yıldır iktidarda olduğunu, halk desteği olmayan uyduruk partiler kurulduğunu, bunların genel başkanını bile kimsenin tanımadığını savunan Arınç, "Biz onlar gibi parti değiliz. Onlar 'marti', biz partiyiz" dedi.

Bülent Arınç, hiçbir seçimin sonucundan endişe duymadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle cesur olacağız' dedik. Bizden önce de iktidarlar geldi ama 'höt' denildiğinde istifayı seçtiler. Elleri titredi, kaçtılar, saklanacak yer aradılar. Halbuki milli irade sizsiniz, siz bize oy veriyorsunuz. Bizim o emanete sahip çıkmamız lazım. 'Asker istemedi, yüksek yargı parti kapattı' diye korkup kaçacak değiliz. Milletten aldığımız emaneti sokakta bırakmayız. Ölümüne bu emanete sahip çıkarız. İlk seçimde iktidar olduk. Eski darbeci anlayış bizi hazmedemedi, eski cuntacılar 'bunlar çok fazla oldu' dediler. Toplantılar yaptılar, bazı eylem kararları aldılar. Duyduk, korkmadık ve çekinmedik. İkinci defa iktidar olduk, partimizi kapatmak istediler. Partinin içine oynadılar, bazı insanları partiden koparttılar. Erkan Mumcu, Abdüllatif Şener ve arkadaşlarını kastediyorum. Karşımıza çıktılar, yel üfürdü, sel götürdü, bir seçime bile katılamadan tabelalarını kaldırdılar."

AKP iktidarına engel olunmaya çalışıldığını dile getiren Arınç, 27 Nisan bildirisinin paçavra gibi atıldığını, o süreçte hükumetin cesaretiyle cumhurbaşkanını 4 ay sonra seçtiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Başbakan Yardımcısı Arınç, CHP ve MHP'nin seçim dönemindeki oy beklentilerine değinerek, yüzde 30 ve 20 oy oranını bulamayan partilerin iktidara gelmesinin mümkün bulunmadığını vurguladı.

CHP ve MHP'nin iktidar arzusu, ümidi ve hevesi olmadığını öne süren Arınç, "Barajlar kalktı' dersek Saadet Partisi herhalde yüzde 1'den 2'ye çıkabilir. Yüzde 1 ile 2 arasında muhteşem fark var, yüzde 100 ama ne getirecek, milletvekili çıkarabilecek mi? Çıkaramayacak. BBP, yüzde 1'e yakın oyu var. Yüzde 2 olsa ne olacak? Adı sanı duyulanlardan 14 parti, 'Ekmek için Ekmeleddin' diye piyasaya çıkmadılar mı, sonunda ne oldu? Ekmeği aldık, başımızın üzerine koyduk ama Ekmeleddin'e 'dur' dedi millet. Bu ülkede 12 yıl başbakanlık yapmış, ülkeyi uçurmuş, insanların duasını almış, ülkeyi kalkındırmış, tek kuruş borç bırakmamış pırıl pırıl bir devlet adamı varken, senin arkanda 14 değil, 14 bin parti olsa ne olur" ifadesini kullandı.

‘Bizde Tayyipler bitmez’

Arınç, dışarıda da "Türkiye çok oluyor" diye kıskananlar olduğunu, ülkenin büyüme hızıyla AB'yi bile kıskandırdığını kaydetti.

Arınç, seçimlerin büyük bir imtihan olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dördüncü dönem ve Recep Tayyip Erdoğan'sız bir dönem olacak. Çok iyi geçiş yaptık. Onu cumhurbaşkanı seçtik hep beraber, yerine oy birliğiyle Sayın Ahmet Davutoğlu'nu genel başkan ve başbakan yaptık. Şimdi birileri ellerini ovuşturuyor, 'Tayyip gitti ya bizim önümüz açılabilir' diye, bizde Tayyipler bitmez, bu inanmış kadrolardan kim olursa olsun bayrağı yere düşürmez, alır eline en yükseklere onu dikmek için çalışır. Biz böyle bir partiyiz. 2015 seçimlerinde AK Parti'yi tökezletmek için birileri bir şey düşünüyorlar. Onun için uyanık olacağız. "