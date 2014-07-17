T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arınç talimat verdi kiliselerin kapısına polis dikildi

Yeşilköy'de Latin Katolik Kilisesi’ne yönelik saldırının ardından, saldırganlar yakalayamayınca, çözüm olarak kiliselerin kapısında polis görevlendirdi

17 Temmuz 2014 21:30

Yeşilköy'de hem Latin Katolikler hem de Süryaniler tarafından kullanılan kiliseye yönelik saldırının ardından, saldırganlar yakalanamayınca çözüm olarak kiliselerin kapısında polis görevlendirdi.

Uygar Gültekin'in Agos'ta yer alan haberine göre saldırıya uğrayan kilise, Latin Katolikler dışında, Süryaniler tarafından da kullanılıyor. Saldırı sırasında kilisede Süryani bir ailenin vaftiz töreni yapılıyordu. Saldırının ardından 10 Temmuz Perşembe günü Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,  Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin’i aradı.

Arınç, saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerini sunarak, olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.  Süryani toplumunda  bir tedirginlik olup olmadığını soran Arınç, benzeri bir saldırının bir daha tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması talimatının verildiğini de söyledi.

Arınç’ın telefonun ardından Bakırköy Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy ilçesindeki bütün kiliselere polis koruması verdi. Bu tarihten itibaren de Pazar günleri kiliselerin kapısında resmi ve sivil polisler beklemeye başladı.

Yeşilköy Latin Katolik Kilisesi’ne 15 Haziran’da vaftiz töreni sırasında sekiz kişilik bir grup tarafından bıçaklı saldırı düzenlenmişti.  Vaftiz töreni sırasında içeri giren grup “Hristiyanların kökünü kazıyacağız” diye sloganlar attı. Saldırganlar kilisenin güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Kilise yönetimi görüntüleri polise teslim ederek savcılığa şikâyette bulunmuştu. Aynı kiliseye Mayıs ayı içinde de benzer şekilde saldırı düzenlenmiş, arka arkaya gelen saldırıların ardından Bakırköy ve Yeşilköy’de tedirginlik başlamıştı.

Saldırıların ardından Bakırköy Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy’de bulunan kilise vakıflarının başkan ve  yöneticileriyle bir araya geldi. Vakıf başkanları ve yöneticilerinin endişelilerini bildirmeleri üzerine Emniyet Müdürlüğü gerekli tedbirleri alacağını açıkladı. Toplantının ardından, geçtiğimiz Pazar günü polis kiliselerin kapısında nöbet tuttu.  Bazı kiliselerde sivil polisler, bazılarında ise resmi polisler güvenlik tedbiri aldı. Ayrıca kiliselerin bulunduğu sokaklarda polis ekiplerinin devriyeleri arttırıldı.

Kiliseye dönük saldırılarla ilgili olarak ise henüz bir gelişme yok. Saldırganlar hâlâ yakalanamadı.

ETİKETLER

kliselatinpolisnöbethaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24