Arınç talimat verdi kiliselerin kapısına polis dikildi

Yeşilköy'de hem Latin Katolikler hem de Süryaniler tarafından kullanılan kiliseye yönelik saldırının ardından, saldırganlar yakalanamayınca çözüm olarak kiliselerin kapısında polis görevlendirdi.

Uygar Gültekin'in Agos'ta yer alan haberine göre saldırıya uğrayan kilise, Latin Katolikler dışında, Süryaniler tarafından da kullanılıyor. Saldırı sırasında kilisede Süryani bir ailenin vaftiz töreni yapılıyordu. Saldırının ardından 10 Temmuz Perşembe günü Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin’i aradı.

Arınç, saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerini sunarak, olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Süryani toplumunda bir tedirginlik olup olmadığını soran Arınç, benzeri bir saldırının bir daha tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması talimatının verildiğini de söyledi.

Arınç’ın telefonun ardından Bakırköy Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy ilçesindeki bütün kiliselere polis koruması verdi. Bu tarihten itibaren de Pazar günleri kiliselerin kapısında resmi ve sivil polisler beklemeye başladı.

Yeşilköy Latin Katolik Kilisesi’ne 15 Haziran’da vaftiz töreni sırasında sekiz kişilik bir grup tarafından bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Vaftiz töreni sırasında içeri giren grup “Hristiyanların kökünü kazıyacağız” diye sloganlar attı. Saldırganlar kilisenin güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Kilise yönetimi görüntüleri polise teslim ederek savcılığa şikâyette bulunmuştu. Aynı kiliseye Mayıs ayı içinde de benzer şekilde saldırı düzenlenmiş, arka arkaya gelen saldırıların ardından Bakırköy ve Yeşilköy’de tedirginlik başlamıştı.

Saldırıların ardından Bakırköy Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy’de bulunan kilise vakıflarının başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Vakıf başkanları ve yöneticilerinin endişelilerini bildirmeleri üzerine Emniyet Müdürlüğü gerekli tedbirleri alacağını açıkladı. Toplantının ardından, geçtiğimiz Pazar günü polis kiliselerin kapısında nöbet tuttu. Bazı kiliselerde sivil polisler, bazılarında ise resmi polisler güvenlik tedbiri aldı. Ayrıca kiliselerin bulunduğu sokaklarda polis ekiplerinin devriyeleri arttırıldı.

Kiliseye dönük saldırılarla ilgili olarak ise henüz bir gelişme yok. Saldırganlar hâlâ yakalanamadı.