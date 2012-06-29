Arınç: Suriye devletiyle kavgamız var

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Elazığ’ın Kovancılar İlçesi’nde belediye hizmet binasının açılış töreninde Suriye ile yaşanan gerginliğe değindi.Arınç, ''Türkiye güçlü bir ülke, Suriye devletiyle kavgamız var. Çünkü Suriye yönetim olarak halkına zulüm ediyor'' dedi.

Belediye hizmet binasının açılışında, hükümetlerinin 10 yılda yaptığı hizmetleri anlatan Arınç, bugün Türkiye’nin yüzde 9 büyüme ile dünyada iki devletten biri olduğunu söyledi. Arınç, 28 Şubat sürecinde İmam Hatip Okulları’nın, Kuran kurslarının başına gelenleri unutmadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Üniversitelerden yaka paça atılan itilen kız yavrularımızı feryatlarını unutmadık hala. Bunları kendi nefsinde yaşayan bir aile babası olarak söylüyorum. Üniversiteye giden bir kızın babasıydım ben sonunda yasaklar geldiği zaman maalesef tuvaletin penceresinden girdiler. Tuvaletin penceresini kapattılar, peruk takmaya başladılar, peruklarını başlarından aldılar. Kapıdaki nöbetçilerle kavga ettirdiler.

Bütün bunları yaşayan insanlarız. Rabbim sana şükürler olsun bugün Türkiye’de özgürlük var. Bugün Türkiye’de ayrımcılık kalktı, bugün Türkiye’de millet kendi tarihiyle inancıyla kucaklaştı.

'Suriye devletiyle kavgamız var'

Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu söyleyen Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye güçlü bir ülke, Suriye devletiyle kavgamız var. Çünkü Suriye yönetim olarak halkına zulüm ediyor, her gün onlarca insan topla tankla ateş altında kalıyor ve ölüyor. Biz halkın kardeşiyiz aynı coğrafyada yaşıyoruz.

Birbirimizle akrabayız, zulüm görmelerine öldürülmelerine razı olamayız. Başındaki insanlara her zaman şiddeti durdurun, silahları susturun, halkınızın taleplerine kulak verin diyoruz. Dünyada sözü geçen bir Türkiye var. Dolayısıyla hem komşularımızla hem dünyadaki bütün barış noktalarıyla Türkiye sözü dinlenen, sözüne dikkat edilen bir ülkedir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Çünkü bu ülkenin başındaki Başbakan, Türkiye bugüne kadar hiç örneği görülmemiş hiçbir devlet adamı tarafından örneği yaşatılmamış bir kahramanlığın timsalidir.

İlk defa Türkiye’nin bir Başbakanı yanında oturan İsrail Cumhurbaşkanı’na ’sen katilsin sen, ancak adam öldürmesini bilirsin’ deme cesaretini göstermiştir. Bugüne kadar gidip de birilerinin önünde el pençe divan duran, başını önüne eğen, emir almaya alışmış devlet adamları gitti. Mazlumun hakkını soran, gerçek hakikati zalim sultana karşı haykıran Başbakanlar geldi. Biz bu güne kadar ilkeli olduğumuz için, cesur olduğumuz için, kararlı olduğumuz için kazandık. Bizi götürmek içinde çok çalıştılar. Çok hileler yaptılar, çok tuzaklar kurdular. Muhtıralar, bildiriler hepsi geldi geçti ama biz ayağımızı sabit tuttuk. Allah’a dayandık, millete güvendik emaneti yere düşürmedik."