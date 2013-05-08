Arınç: Süreç takibimiz altında, bizim için sonuç önemli

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, PKK'nın çekilmesiyle ilgili "Süreç takibimiz altındadır ve bizim için sonuç önemlidir. Bu sonuca yaklaştığımızı hissediyoruz" dedi.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arınç, PKK'nın çekilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Süreç takibimiz altındadır ve bizim için sonuç önemlidir. Bu sonuca yaklaştığımızı hissediyoruz" dedi.

Arınç, Meclis'teki 4 parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan ve milletvekillerine bazı haklar getiren teklifle ilgili soru üzerine de şunları söyledi:

"Bu tasarı değil. Tasarı, hükümet tarafından sevk edilen kanunlarla ilgilidir; bu bir teklif. TBMM üyelerinin ister aktif, isterse geçmişte görev yapmış olsun, kendilerine ait bir kanunlarının olması tabidir. Özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler vardır. Bu yetkilerinin tespit edilmesiyle ilgili fayda vardır. Bu teklifle neler getiriliyor Meclis’te, kamuoyunda tartışılır.

Daha önemlisi Parlamento’daki 4 parti böyle bir konuda birleşebiliyorlar. Peki, bunlar yapılıyor da anayasa ve çözüm süreci konusunda neden uzlaşmıyor, fikir birliği yapmıyorlar, bu garip kaçabilir."