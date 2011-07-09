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Dünya

ARINÇ SREBRENİTSA TÖRENLERİNE KATILACAK SARAYBOSNA (A.A)

09 Temmuz 2011 16:07

-ARINÇ SREBRENİTSA TÖRENLERİNE KATILACAK SARAYBOSNA (A.A) - 09.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bosna'daki savaş sırasında 8 bin Boşnak erkeğin katledildiği Srebrenitsa soykırımının, 11 Temmuz'da düzenlenecek 16. anma yıl dönümü törenlerine katılacak. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgide, Arınç'ın 11 Temmuz'da özel uçakla Saraybosna'ya geleceği ve buradan Srebrenitsa'ya geçerek Potoçari Mezarlığı'nda yapılacak anma törenlerine katılacağı ifade edildi. Srebrenitsa Belediye Başkan Vekili Çamil Durakoviç de Bülent Arınç'ın törenlere katılacağının kendilerine iletildiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, ''Türkiye'den önemli bir yetkiliyi törenlerimizde ağırlamak bizleri onurlandırır. Çünkü Türkiye bizim gerçek dostumuz ve her şeyimiz'' dedi. Durakoviç, törenlere ayrıca Hırvatistan Devlet Başkanı İvo Yosipoviç'le çok sayıda ülkeden yetkilinin katılacağını ifade etti. Srebrenitsa'daki törenlere geçen yıl Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç'in aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili katılmıştı.

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