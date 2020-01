-Arınç spor yazarlarını kabul etti ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Yönetim Kurulu'nu kabul etti. Başbakanlık binasındaki kabule, TSYD Genel Başkanı Esat Yılmaer, başkanvekili Halil Özer, asbaşkan Güray Soysal, genel sekreter Ahmet Çakır, genel sayman Aybars Hünalp, Ankara şube başkanı Gökhan Akengin, üyeler Güven Göktaş ve Murat Ağca'nın yanı sıra Başbakanlık Müşaviri ve Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Salih Melek katıldı. TSYD Başkanı Yılmaer, Başbakan Yardımcısı Arınç'ı, her yıl geleneksel olarak Antalya'da düzenlenen TSYD Sporun Zirvesi seminerine davet etti. Yılmaer, ''Her yıl bir eğitim semineri yapıyoruz. Gazetecilerin biraraya gelerek kaynaşması ve bilgilerini tazelemesi amacıyla bu yıl da yine Gençlik ve Spor Bakanımız'ın desteğiyle Antalya'da toplanacağız. Sporumuzun ve olimpiyatımızın geleceğini tartışacağız. 2020 adaylık sürecimizde ciddi bir kamuoyu desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Sizi de aramızda görmekten büyük kıvanç duyacağımızı söylemek için buradayız'' diye konuştu. Bülent Arınç, elinden gelen her konuda görüşlerini açıklayarak destek vereceğini, ancak seminerin hafta içi yapılacak olması nedeniyle katılmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın mutlaka kendisinin ya da görevlendireceği bir yetkilinin seminere katılacağını ifade eden Arınç, şöyle devam etti: ''Spor, hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Bu konuda sizlere düşen önemli görevler var. Sporda kalitenin, ahlakın egemen olması lazım. Son çıkan yasa dolayısıyla yapılan tartışmaları yakından takip ediyoruz. Aslında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili bir kanun ama son zamanlarda başka bir kelimeyle anılır oldu. Sporda şiddeti ve düzensizliği mutlaka önlememiz gerekiyor, çünkü spora gölge düşürüyor, küçültüyor ve zayıflatıyor. Bu konuda sizin de mutlaka etkin bir çaba göstereceğinizi ümit ediyorum.'' Türkiye'nin son yıllarda uluslararası organizasyonlar almaya başladığını ifade eden Arınç, ''Erzurum'dan tutun, İstanbul'a, İzmir'e kadar, bazen üniversite oyunlarıyla, bazen kış oyunlarıyla, bazen futbol müsabakaları veya güreşle, halterle, sporun bütün dallarında Türkiye, artık çok ciddi organizasyonlar yapıyor. Başarılı sonuçlar alıyor. Umarım 2020 hedefimiz de başarıyla sonuçlanacaktır'' dedi.