Arınç: S&P'nin kredi notunu değiştirmesi yanlış

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada S&P'nin kredi notunun görünümünü değiştirmesini ''hoş bir şey değil ve yanlış buluyorum'' sözleriyle değerlendirdi.

İşte Arınç'ın açıklamarından satır başları:

S&P’nin not düşürmesi

Kredi notunu düşürmek de yanlış S&P kredi notun görünümünü değiştirdi, kredi notu aynı. Yani bu S&P’nin pozitiften durağana çevirmesi hoş bir şey değil, ayrıca yanlış bir şeydi.

Süt zehirlenmesi

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, tedavi altına alınan çocuklarda besin zehirlenmesi belirtisinin olmamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Uygulama sürecinde süt tüketimini müteakip ortaya çıkacak muhtemel ''laktoz intolerans'' belirtileri ve süt alerjisi için öncelikli tedbir alındığını dile getiren Arınç, süt alerjisinin bazı kişilerde olabildiğini, ilk kez ya da aşırı dozda içildiğinde alerji belirtilerinin görülebildiğini kaydetti.

Süt alerjisine karşı ailelerden muvafakat alındığını da ifade eden Bülent Arınç, kutuların üzerinde de süte alerjisi olanların öğretmenine haber vermesi yönünde uyarı ibaresi konulduğunu aktardı.

Arınç, öğretmenlere bu çerçevede eğitim verildiğini, süt tüketiminin ve öğrencilerin sağlık durumunun takip edilmesinin sağlandığını dile getirdi.

Arınç, “Cereyan eden vakaların, sizin bahsettiğiniz, bizim de takibimizde olan konuda besin zehirlenmesi belirtileri olmadığı, aşırı gaz, karın ağrısı, şişkinlik, bulantı ve ishal belirtisi olduğu da ortaya çıkmıştır” dedi.

Cereyan eden vakaların, bizimde takibimiz olan konuda besin zehirlenmesi konusunun olmadığı, aşırı gaz, ishal karın ağrısı olduğu ortaya çıkmıştır. bu da memnuniyet vericidir. Biz de ilk başta acaba bir zehirlenme mi oldu diye endişe etmiştik.

Başbakan-Genelkurmay Başkanı görüşmesi

Pazartesi günü MGK toplantımız vardı, sonuçlandı, bildiri yayınlandı. Dün de 1 Mayıs tatil günüydü. Başbakanımız bu tatil gününü iyi değerlendirdi. Bir tatil gününde birikmiş meselelerin görüşülmesinden daha doğal bir şey olamaz.

Şike soruşturması ve TFF’nin kararı

Ben bu konuda tarafım. Sporda şike kanunu yok, sporda şiddetin önlenmesiyle ilgili bir kanun vardı. Meclis’ten oy birliğiyle çıkarıldı, daha sonra değiştirilmesi gündeme gelindi. Bu kanun halen yürürlükte. Onunla ilgili soruşturma hatta kovuşturma devam ediyor. İşin cezai boyutu yargıdadır.

Ancak tabi TFF’de, Federasyona bağlı kurumların da kararlarını vermeleri lazım. Açıkladılar, eleştiri de aldı. Olumlu bir karar da diyebiliriz. Bence hoş olmayan bir durum var. Ama bunun Türk sporunda hangi istikamette olacağını açıkçası bilmiyorum. Türkiye’de şike, şikeye teşebbüs, temiz kalması gereken spora bunlar bulaştığı zaman kötü sonuçlar veriliyor. Alınacak kararlarla, şikenin ve bu lekenin önüne geçmiş olsun.