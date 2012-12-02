Arınç: Satanistler imam hatiplerde yetişmedi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Satanist olanlar, memleketi soyup soyanlar, yolsuzluk yapanlar imam hatiplerden yetişmedi" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'da bir imam hatip lisesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Burada bir konuşma yapan Arınç, imam hatip liselerinin durumuna değindi.

İmam hatiplere ilginin artarak devam ettiğini belirten Arınç, "Artık imam hatiplerde yine ilkokul, ortaokul, lise var. Yine kademeli, yine yönlendirmeli. 28 Şubat sürecinde kesintisiz eğitimin nasıl çıkarıldığını bilenlerdenim. Nasıl gözyaşı döktüğümüzü, gençliğimizi katletmek için ne tuzaklar kurulduğunu bilenlerdenim. O yüzden sizlerin duası, desteğiyle bugün geldiğimiz nokta zafer noktasıdır. Ne kadar dua etsek azdır'' diye konuştu.

'İmam hatip neslinin altın bir nesil olduğunu' söyleyen Başbakan Yardımcısı, şöyle devam etti:

"Bu okullarda okuyanlar örnektiler ve bugün de örnek olmaya devam ediyorlar. Hiç mi haylaz olanlar çıkmadı? Elbette çıkmıştır. Bugün bir gazetede yazarlık yapan bile o haylazlardan birisidir. Milyonların geçtiği okullardan 3-5 haylaz çıkmaz mı? Bal gibi de çıkar.

Yolunu şaşıran da çıkar. Başka yollara giden de çıkar. Olacak bunlar, ama yüzde 99 ile hedefinden hiç sapmayan ve bu millet sevdalı bir nesil yetişti ve şimdi onlar sayın başbakanımızı, bakanlarımızı, meclis başkanımızı, cumhurbaşkanlarımızı görebiliyorsa, doktor, iş adamı, bilim adamı olarak imam hatiplerde yetişenleri görebiliyorlarsa, onlar çok mutludurlar.

Çok farklı okullarımız var ve bunların hepsi bizim. Ama merhamet edin ki imam hatip gibi okullarımız da olsun. Lise de ne varsa olsun ama ilaveten 'Bir de şu dersleri alsın' diye 50 senemiz geçti.

Ama çok şükür bugün, satanist olanlar, memleketi soyup soyanlar, yolsuzluk yapanlar imam hatiplerden yetişmedi. Bu milletin alın terini en güzel şekilde değerlendirenler onlardır yine.''