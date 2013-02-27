Arınç: Öcalan önemli bir aktör, ondan faydalanmak istiyoruz

NTV'ye konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, İmralı Görüşmelerinde Abdullah Öcalan'ın rolu ilgili olarak "etkisini örgüt üzerinde nasıl daha çok oranda gösterebilir biz bunun peşindeyiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, imralı görüşmeleri ile ilgili, ''Zor bir sürecin içerisindeyiz. Bütün siyasi partilerin sürece olumlu katkılarının bulunmasını isteriz. Esasen bu sürece başlarken öncelikle silahların bırakılması ve Türkiye'nin terk edilmesini öngördük. Abdullah Öcalan ağırlaştırılmış müebbete mahkum olmuştur ve infazın koşulları bellidir. Gerçekleri gözardı edilmemeli. Silah bırakmayı göz önünde tutuyorsak Öcalan'ın önemli bir aktör olduğunu kabul etmemiz lazım.

Bu aktörden Türkiye adına nasıl daha çok istifade edebiliriz, nasıl daha olumlu bir rol oynayabilir, etkisini örgüt üzerinde nasıl daha çok oranda gösterebilir biz bunun peşindeyiz. Akılcı siyaset yapıyoruz. Kırılma noktaları olabilir. İşin başındayız. Hayalperest olmamak lazım ama ümitli olmalıyız. Hangi olumsuz gelişmeler yaşanabilir bilmiyorum ama ben en başından beri ümitli oldum. Toplumda büyük bir beklenti var. Kandil'in ne yapacağına ve Avrupa kanadının ne söyleyeceğine bakmamız lazım. MİT hala sürecin önemli aktörü.'' diye konuştu.

'PKK'nın elinde bulunan tutsakların listesi var'

Bülent Arınç, PKK'nın elinde bulunan tutsaklar konusunda, ''İçlerinde kaymakam, polis, asker veya korucu bunların hepsinin listesi bizde var. Kamplara götürülmüş veya Türkiye'de saklanıyor olabilirler. Biz o andan itibaren bir arayışın içerisindeyiz. Ama karşı taraf 'biz size teslim ediyoruz' derse buna seviniriz. Bu sürecin içerisinde Öcalan'ın söylediği iddia edilen ve Pervin Buldan tarafından da açıklaması yapılan konudan da anlıyoruz ki, PKK elindekilerin sağlığına dikkat etmeli ve onlar ailelerine kavuşturulmalı. Eğer Öcalan'ın sözü dinlenecek olursa bunu yerine getireceklerine düşünüyorum. Ama bu bizimle onlar arasında bir pazarlık konusu değil'' dedi.

'CHP'nin 28 Şubat'ın asli faillerinde biri olduğuna inanıyorum'

''28 Şubat' sürecinin siyasi ve ekonomik anlamda olumsuz etkileri oldu. Hükümeti yıkmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma önemli. Bir restorasyon sürecindeyiz. 28 Şubat sorgulanıyor. Önemli buluyorum. Bu konuda 57 kişinin tutuklu olduğu ancak toplam 80'in üzerinde şüpheli ve gözaltı olduğu bana iletildi. CHP'nin 28 Şubat'ın asli faillerinde biri olduğuna inanıyorum. O zamanki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 28 Şubat sürecinde 'TSK adeta bir sivil toplum örgütü gibi çalıştı' dedi bu saçma sapan bir tarif. Bunu söylemek bir siyasetçiye yakışan bir tavır değildi.''



Yeni anayasa

Başbakan Yardımcısı, anayasa çalışmalarının 1 seneyi geçtiğini belirterek Mart veya Nisan ayı sonunda bitmesi gerektiğini söyledi. Arınç, ''4-5 yıl bu işi tartışamayız. Uzlaşma olmazsa 330'un üzerinde oy alacağını düşündüğümüz an kendi anayasamızı Meclis'e getiririz'' dedi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, Başbakan Erdoğan'ın Mardin'de kullandığı "Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık" ifadesiyle ilgili, ''Her şeyi Türk'e göre dizayn etmeye çalışan bir anlayışı reddetmemiz lazım. 'Sadece benimki var benden başkası yalan' bunu reddediyoruz. Farklılıkların bir arada yaşaması bir özgürlüktür. Türkçülük ve Kürtçülükle bir yere varmak mümkün değil. Konuşma bütünüyle doğrudur. Kimse etnik milliyetinden dolayı utanç duyamaz'' diye konuştu.