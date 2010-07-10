Arınç: Obama'dan ümitliyim

T24 - Heybeliada Ruhban Okulu'yla ilgili sorunun AİHM'y gitmeden çözülmesi gerektiğini belirten Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, okulun açılmasının çok istediğini dile getirdi. ABD Başkanı Barack Obama'nın takdir ettiğini dile getiren Arınç, Obama'dan hâlâ ümitli olduğunu söyledi. İnternet medyasının yasal bir statüye kavuşması için çalışma yürüttükleri ve mevcut düzenlemelerin internet medyası için yeterli olmadığına belirten Arınç, internet erişiminin kısıtlanması ile ilgili olarak da "Yasaklar bir netice doğurmuyor ve yasak koyduğunuzda bu bütün dünyada ayıplanacak bir davranış olarak görülüyor" dedi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Heybeliada Ruhban Okulu'nun Türkiye'de din adamı ihtiyacını giderecek bir okul olarak açılmasını ben şahsen çok arzu ediyorum'' dedi.



Arınç, Hakan Çelik'in sunduğu ve Kanal 24'te yayımlanan ''Haftasonu Moderatörü'' adlı programın canlı yayınına katıldı.



Heybeliada Ruhban okulu'nun açılması konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine Arınç, konunun aslında çok basit olduğunu, Türkiye'de farklı inanç grupları içinde olan vatandaşların bulunduğunu söyledi.





'Bize düşen laik bir hükümet olarak talepleri karşılamak'





Farklı inanç gruplarının kendilerine dinlerinin gereğini öğretecek, eğitim almış din adamlarına ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayan Arınç, şunları kaydetti:



''Bize devlet olarak bunu karşılamak düşer. Farklı inanç gruplarının haklı taleplerine, biz temel haklar noktasında evet demek zorundayız. Çünkü biz bu ülkede sadece Müslümanların hükümeti değiliz. Kim hangi inanca mensupsa hatta inançsız da olabilir... Ben bu açıdan alıyorum, onların inançlarını bilme ve yaşama noktasında eksikleri varsa, talepleri varsa, bize düşen laik bir hükümet olarak onların bu taleplerini karşılamaktır. Ben buna inanıyorum.



Heybeliada Ruhban Okulu'nun Türkiye'de din adamı ihtiyacını giderecek bir okul olarak açılmasını ben şahsen çok arzu ediyorum. Mutlaka buna izin vermemiz, imkan vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama meseleyi bu kadar basit özetlememe rağmen en büyük engel, Anayasa Mahkemesinin geçmişte verdiği bir karardır.''





'Ruhban Okulu meselesi AİHM'ye gitmeden çözülmesi gerekir'





Konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeye ihtiyaç olmadan çözülmesi gerektiğini belirten Arınç, ''Hazırlıklarımız var. Bu iç politikada belki çok eleştirilecek, çok aleyhimizde kullanılacak bir şeydir özellikle bazı partiler bakımından ama hiç önemli değil. Doğru olan haklıya hakkını vermektir. Din adamı ihtiyacını bizim Türkiye'de karşılayacak bir mekanizmayı bu yurttaşlarımıza vermemiz lazım'' diye konuştu.



'Obama'dan ümitliyim'



Arınç, ''ABD Başkanı Barack Obama'nın izlediği politikalar beklentileri karşılayabildi mi? Yoksa sizin bir hayal kırıklığınız var mı?'' şeklindeki bir soru üzerine ''Ben hala ümitliyim. Barack Obama'yı takdir ediyorum. Türkiye ve Mısır'da yaptığı konuşmaların içeriğini çok önemli buluyorum. Ama zaman zaman Amerika'nın kabullerinin dışına çıkamadığını, belki kendi özgün fikirlerinin çok fazla dışarıya yansımadığını düşünüyorum. Ama kişi olarak şahsiyet ve kimlik olarak ben Barack Hüseyin Obama'dan ümitliyim'' dedi.





'İnternet medyasına yönelik düzenleme yapmamız lazım'





Arınç, internet medyası üzerine yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verirken, bu konuda bir sempozyum yaptıklarını ve internet medyasının yasal bir statüye kavuşturulması konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.



İnternet gibi sınırsız alanda çalışmanın zor olduğuna işaret eden Arınç, mevcut düzenlemelerin bu alandaki yeni ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını kaydetti ve ''Dolayısıyla Basın Kanunu'ndan sonra, RTÜK Kanunu'ndan sonra, bizim mutlaka internet alanı medyasına yönelik bir düzenleme yapmamız lazım'' diye konuştu.



Hükümetin ya da idari bir mekanizmanın youtube gibi internet sitelerine erişimin engellenmesi gibi bir kararının bulunmadığını; bu konuda mahkemelerin karar verdiğini kaydeden Arınç, bu konudaki kişisel ve politik tercihinin sorulması üzerine şunları söyledi:



''Yani bir yerde yasaklıyorsunuz ama dolaylı olarak başka yerde, mesela İspanya'daki bir siteden bunu almanız mümkün. Sayın Baykal'la ilgili konu, en büyük örneklerden birisi. Türkiye'de erişim bir şekilde engellendi ama girip de o alanda dolaşanlar, kimi İspanya'dan kimi Portekiz'den, kimi Afrika'dan bunları elde etti.''



Arınç, ''Bu yasaklar hiç bir netice doğurmuyor. Merakı daha da çok artırıyor ve buna bir şekilde insanlar yine erişebiliyorlar ama yasak verdiğiniz zaman bu bütün dünyada da ayıplanacak bir davranış olarak görünüyor'' dedi.





'Sigara yasağı tam yoluna girmişti ki...'





Arınç, Danıştayın kapalı alanlarda sigara içilmesine yasak getiren hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurusunu da değerlendirdi. Anayasa Mahkemesinin başvuruyu reddetmesi gerektiğini belirten Arınç, ''Bunun insan haklarına aykırı ya da eşitsizlik meydana getirdiğini... Umarım bazı kararlarında yaptığı gibi yanlış bir karar olarak kabul etmezler. Bu çok doğru, sağlıkla insan haklarıyla ilgili. Tam yoluna girmişti ama bu haber içimizi bunalttı. Anayasa Mahkememizin kararı, inşallah uygun bir karar olarak tarihe geçer'' dedi.





'TRT Genel Müdürü'nü takdir etmek lazım'





TRT yayınlarından bir vatandaş olarak memnun olup olmadığının sorulması üzerine Arınç, tüm TRT kanallarını ekranda yan yana izlediğini belirterek, ''Bir defa beğeniyorum. Şu açıdan. TRT, Kanal 24 gibi bir TV kanalı değil, CNN gibi değil, işte Kanal D gibi değil. Kendisine kanunla verilen kamu yayıncılığı görevini yerine getiriyor'' diye konuştu.



TRT'nin daha önce protokol yayıncılığı yaptığını anlatan Arınç, şöyle konuştu:



''TRT iki sene önce çıkan kanunuyla yeni dinamik bir yapıya kavuşturuldu. Elindeki 10 binden fazla personeli çok iyi çalıştıracak çok dinamik bir yönetime kavuştu. Sayın genel müdürü bu konuda takdir etmek lazım. Bulunduğu geçmiş görevlerinde hep başarılı olmuş bir insandır. Sayın İbrahim Şahin, benim Türkiye'de görebildiğim en başarılı bürokratlardan biridir. Cesurdur, iyi bir yönetme kabiliyetine sahiptir, iyi bir planlamacıdır. Böyle bir arkadaşımız elindeki personeli, kendi alanında başarılı hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. Birileri bundan memnun değil. İçerdeki sendikası memnun değil, içerde yan gelip yatmaya alışmış varsa üç beş kişi onlar memnun değil, onlarla bağlantılı olanlar varsa onlar memnun değil...''



Arınç, TRT eğitim kanalı açılacağını, arkasından da son kanal olarak İngilizce kanal düşündüklerini belirterek, ''Çünkü artık bu kadar kanalın maksada kafi geldiğini görüyorum'' dedi.





