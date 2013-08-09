Arınç: O türküde rakı geçiyor, başka bir şey söyle

Bülent Arınç, Bursa'da Erzurum Dernekleri Federasyonu'nun bayramlaşma törenine katıldı. Arınç, törende 'Vardar Ovası' türküsünü söylemek isteyen sanatçıya 'Onda rakı falan geçiyor, ben yokken söyle onu' dedi.

DHA'nın haberine göre Balkan Göçmenleri Federasyonu'na da (BAL-GÖÇ) bayram ziyaretinde bulunan Arınç'tan, Bulgaristan Kültür Bakanlığı'nda ses sanatçısı olduğunu söyleyen Fahriye Güney isimli sanatçıdan ilginç bir istekte bulundu. Yurtdışındaki etkinliklere gitmek istediğini söyleyen Güney'e Başbakan Yardımcısı Arınç, kadından bir şarkı söylemesini istedi. Söylediği iki Balkan şarkısına 10 üzerinden 7 puan veren Arınç, 'Vardar Ovası' türküsünü söylemek isteyen kadına, "Onda rakı falan geçiyor. Başka birşey söylesin. Ben yokken söyle onu" dedi. Daha sonra Güney'den başka bir türkü dinleyen Arınç, Güney'e 10 üzerinden 11 puan verdiğini söyledi.



