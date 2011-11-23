Arınç: Nüfusumuzun yüzde 92.3’ü klasik müzik dinlemiyor

T24 -

Radyo 3 TRT Türkü oldu

En az dinlenen kanal

10 ayda 1760 saat

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın TRT’nin yayınlarında klasik sanat dallarının azalmasına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Son 3 yılda yaklaşık 80 adet Radyo 3 vericisi yeni açılan TRT-Türkü, TRT- Nağme, TRT- Radyo Haber ve Kürtçe yayın yapan TRT Radyo- 6 kanallarına dönüştürülmüştür” dedi.Hürriyet'in haberine göre Arınç, Acar’ın, “TRT kanallarında klasik, müzik, opera ve bale programları giderek azalırken TRT Radyo 3’ün yayınlarının ulaştığı iller ve bölgeler de giderek daralmaktadır” eleştirisini TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’den gelen yazı ile şöyle yanıtladı:“Yayıncılık hizmetlerinde dinleyici eğilimleri ve tercihleri, kamuoyu araştırmaları ile tespit edilmekte olup, RTÜK tarafından 1- 15 Aralık 2009 arasında 21 il ve 124 ilçede yaptırılan “Radyo Dinleme Eğilimleri- 2” araştırması sonuçlarına göre, nüfusumuzun yüzde 96,2’si caz, yüzde 92,3’ü klasik, yüzde 82,2’si ise yabancı rock müzik dinlememektedir. Dinleyici eğilimleri ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda son 3 yılda yaklaşık 80 adet Radyo 3 vericisi yeni açılan TRT-Türkü, TRT- Nağme, TRT- Radyo Haber ve Kürtçe yayın yapan TRT Radyo-6 kanallarına dönüştürülmüştür.”“Radyo 3 kanalı, en az tercih edilen müzik türlerinde yayın yapması nedeniyle en az dinlenen radyo kanalımız olmuş, buna rağmen kamu yayıncılığı bilinci ve sorumluluğu gereği uydu ve internetin yanı sıra dinlenme potansiyelinin görece yüksek olduğu nüfus yoğun illerde ve sahil kesimindeki turistik bölgelerde bulunan toplam 23 vericiyle, yayını 24 saat devam ettirilmektedir.”“Bununla birlikte TRT Müzik kanalında 1 Ocak- 15 Ekim 2011 arasında toplam 1760 saat klasik müzik, opera- bale, caz konserlerine ve pop caz müziğine yer verilmiş olup, kanalın devam eden yayın planında pop müzik yayını 2015 dakika, klasik müzik yayını 125 dakika, rock müzik yayını 120 dakika, caz müziği yayını 150 dakika, opera- bale yayını 110 dakika haftalık olarak gerçekleştirilmiştir. Yıllık genel dağılım oranları ise pop, rock, klasik, batı müziği, caz, opera- bale yüzde 26,2, Türk Halk Müziği yüzde 27, Türk sanat müziği yüzde 27, diğer programlar yüzde 19,8 olarak gerçekleşmektedir.”