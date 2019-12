-Arınç: Niye küresel güç olmayalım? BRÜKSEL (A.A) - 23.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bütün dünyanın başarılarından dolayı Türkiye'yi alkışladığını belirterek, "Bölgesel güç olmak bir şey değil. Niye küresel güç olmayalım? Türkiye'nin ne eksiği var?" dedi. Arınç, Brüksel'deki temasları kapsamında Belçika Aktif Dernekler Federasyonu'nun (FEDACTİO) düzenlediği yemeğe katıldı. Dün bir araya geldiği yabancı basın mensuplarının Türkiye'den övgüyle bahsettiğini anlatan Arınç, "Hepsi 'ekonomide bir numara Türkiye' diyor. 'Dış politikada bir numara Türkiye' diyor ama korkuları var. Nedir o korkuları? 'Anladık, bölgesel güç oldunuz ama bu gücünüzü nasıl kullanacaksınız?' diye soruyorlar. Onu izah ettik de sonra bir cümle ekleyiverdim: 'Bölgesel güç olmak bir şey değil. Niye küresel güç olmayalım? Türkiye'nin ne eksiği var?' Bunu 10 sene evvel söyleyebiliyor muydunuz? Hayır" diye konuştu. Geçmişte hep olumsuzlukları yaşayan Türkiye'nin 9 seneden bu yanadır adeta uçtuğunu kaydeden Arınç, ülkemizin ekonomik büyüme hızında Çin ve Arjantin'den sonra dünyada 3. sırada bulunduğunu aktardı. "Türkiye uçuyor. Hem ekonomide uçuyor, hem havada uçuyor, hem karada uçuyor, hem denizde uçuyor" diyen Arınç, "140 milyar dolar ihracatımız var. 2010 sonu itibariyle büyüme hızı yüzde 9. Çin ve Arjantin'den sonra dünya üçüncüsüyüz. 2011'in ilk 3 ayının büyüme hızı yüzde 11, dünya birincisiyiz. 3 aylık ikinci dönemde yüzde 9, yine dünya birincisiyiz. Bu alkışlanmaz da ne yapılır?" şeklinde konuştu. Son dönemlerde Avrupa'daki Türklerin Türkiye'nin gelişmişliğine bağlı olarak geriye dönüşlerinde yükseliş olduğunu anımsatan Bülent Arınç, "Kimin canı sıkıldıysa Belçika'dan, Almanya'dan gelsin, işi hazır" dedi. -"Memleketimizin her tarafı cennet gibi"- Konuşmasında, "Memleketimizin her tarafı cennet gibi. Her şey çok güzel, bir tek içimizi kanatan olay terördür" diyen Arınç, "Allah'ın izniyle bu belanın da hakkından geleceklerini" ifade etti. Bu konuda ellerinden geleni yaptıklarına işaret eden Arınç, şöyle konuştu: "Her gün bir fidanımızın hayatını kaybetmesi... Bir askerimiz, bir polisin ve en son maalesef genç kızlarımıza yönelik olay hepimizi fevkalade üzmektedir. Allah bunların cezasını versin ve verecek. Ama biz tabii ki sadece böyle dua etmekle kalmıyoruz. İstihbarat olarak, polis gücü olarak, askeri güç olarak her şeyimizi kullanıyoruz. En mükemmel silahlarla, yukarıdan insansız hava araçlarıyla her şeyi yapıyoruz. İnşallah bunun da hakkından geleceğiz ve cennet vatanımızda huzurla, güvenlikle yaşayacağız." Belçika'daki Türk toplumunun çok başarılı olduğunu ve bu durumun Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilere katkı sunduğuna da temas eden Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada önemli bir Türk toplumu var. Bakanlarımız var, milletvekillerimiz var, temsil konusunda çok başarılı ve iddialıyız. Toplumda iyi bir yer edindiğimizi görüyorum. Belki bu yüzden Belçika ile Türkiye hükümetleri arasında da ciddi bir sorun yok. Hatta çoğu meselelerde üst üste koyduğumuzda örtüşen fikirlere sahibiz. Bazı ülkelerle söz konusu olan soğuk ilişkiler Belçika için söz konusu değil." -Bedeli askerlik ve yurtdışında oy kullanma- Yurtdışında yaşayan vatandaşların bedelli askerlik ve seçimlerde oy kullanma gibi konularda bazı istekleri olduğunun altını çizen Başbakan Yardımcısı Arınç, şu değerlendirmede bulundu: "Bedelli askerlik konusunda şikayetler var. Bu hem siyasiler hem çalışan gençler açısından mahsurlu. 'İzin alamıyoruz, burada bize bir çare bulun' deniliyor. Bakacağız. Artık Türkiye'de bunların çözülebilme ihtimali geçmişe göre daha yüksek, Allah'ın izniyle. İkinci olarak, 'biz oy kullanmak istiyoruz' diyorlar. Çok haklısınız. İki sene evvel kanun çıkardık. 4, 5 modeli tavsiye ettik. Fakat anamuhalefet partisi Anayasa Mahkemesi'ne gitti ve Anayasa Mahkemesi iptal etti. Ama Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimlerde artık buralardan 2 milyona yakın vatandaşımızın kullanabileceği düzenlemeyi ayağınıza getireceğiz."