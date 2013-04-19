Arınç: Nice komutanlar yargılanıyor, Say'ın ne özelliği var ki yargılanmasın

Ünlü piyanist Fazıl Say'a verilen 10 aylık hapis cezasıyla ilgili değerlendirme yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Nice komutanlar yargılanıyor, Say'ın hangi özelliği var ki yargılanmasın" diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ünlü piyanist Fazıl Say'a verilen 10 aylık hapis cezasıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

Medya Etik Konseyi tarafından düzenlenen ödül törenine katılan Arınç, burada bir konuşma yaptı.

Başbakan yardımcısının açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm, Fazıl Say hakkındakilerdi.

Say'ın hatasını kabul ederek özür dilemesi gerektiğini dile getiren Arınç, şunları söyledi:

"İnanan insanlara da hakaret etmek doğru değil, mümkün de değil. Sen kendi inancını istediğin kadar söyleyebilirsin. Buna karışan bir ceza hükmü yok ama başkalarının inancına hakareti esas alırsan bunun bir yaptırımı varsa ve bu kanun şunca yıldan beri geçerliyse, 'İşte Say, sen de say' demeye filan gerek yok.

Türkiye'de suç işleme imtiyazına hiç kimse sahip değil. Nice komutanların, muvazzaf veya emeklinin yargılandığı bir Türkiye'de, genelkurmay başkanlarının kendilerine isnat olunan suçtan bugün savunma yapar noktaya geldiği bir Türkiye'de yani Fazıl Say'ın hangi özelliği var ki suçlanmasın veya mahkeme önüne çıkmasın.

Sen yaptığın suç teşkil ediyorsa bunun hesabını rahatlıkla vereceksin. Veya 'Benim yaptığım yanlıştır. Her inançlı insandan, Allahçı diye hakaret ettiğim her Müslüman'dan özür diliyorum' diyeceksin. Yok öyle, 5 kuruşa simit devri geçti."

Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı açıklamalar nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezanın infazını 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla erteleyen mahkeme, gerekçeli kararında ''Kamusal tartışmaya hiçbir katkıda bulunmayan ve yeryüzünde yaşayanların büyük çoğunluğunun mensubu oldukları üç büyük dinin ortak değerleri olan Allah, cennet ve cehennem gibi kavramlara duyulan hisleri nedensiz yere incittiği'' ifadelerine yer vermişti.