Arınç: Murat Karayılan nerede?

T24 - TRT ve Anadolu Ajansı'nın yaptığı Murat Karayılan haberleri sorulan Arınç, 'çok büyük yanlış yok' dedi ve ekledi: O günden beri Murat Karayılan görüntüsü göremedik, nerede?..''



Bülent Arınç, ''Karayılan ile ilgili iddialar çok tartışıldı. Özellikle bu iddialar üzerinden hem TRT hem Anadolu Ajansı ciddi bir şekilde eleştirildi. Bu noktada dün Sayın Başbakan'ın İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ile bir görüşmesi de oldu. Bu konuya ilişkin Sayın Başbakan'ın değerlendirmeleri oldu mu? Ayrıca, TRT ve Anadolu Ajansı'na gelen eleştirileri siz nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''Bir defa Sayın Başbakanımızın bir saate yakın İstanbul'da hareket halindeyken telefonla konuştuğunu biliyoruz. Kendisiyle ne konuştuğunu Sayın Başbakanımız da ifade ettiler. Ama bunların içerisinde Karayılan ile ilgili bir konu yoktu." dedi.



'TRT protokol haberciliğini bıraktı' diyen ve iki kurumun bu haberde nasıl bir yol izlediğini anlatan Arınç, bir noktaya da dikkat çekti.



Bu haberlerin ardından Karayılan'a ait herhangi bir görüntü ve sesle karşılaşmadıklarını belirten Arınç, "Doğrusu bir meçhulün karşısındayız'' dedi.



TRT ve Anadolu Ajansı'nın geçen hafta yaptığı Karayılan heberleri, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'a soruldu.



TRT ve AA'dan sorumlu Başbakan Yardımcısı Arınç'da, AK Parti içinden de dahil her iki kuruma eleştiriler yöneltildiğini ve bunu çok saygı duyulması gereken önemli bir hak olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Benim incelediğim kadarıyla, biz haber peşinde koşuyoruz. TRT'nin bu dönem bizim için en büyük özelliği habere en kolay ve en çabuk ulaşılabilmesidir. Biz TRT'de protokol haberciliğini bıraktık. Haberi nerede koklarsak ona ulaşmaya çalışıyoruz ve onu bir an önce vermek istiyoruz. Bu arada bazı yol kazaları yaşanabilir.





'Doğru bir yöntemdi'



Bizim aldığımız bilgiye, istihbarata göre, böyle bir konunun olabileceği söylendiğinde TRT biraz da ihtiyat payıyla, 'yakalandı mı?' sorusuyla bunu gündeme getirdi. Önce 'belki yakalandı' daha sonra 'yakalandı mı?' şeklinde gündeme getirdi. Bu bir haber kanalı için veya ajans için doğru bir yöntemdir.





'Objektif ve doğruydu'



Şüphesiz teyit ettirilmesi önemlidir. Ancak her haberin teyit edilmesi ve bir an evvel de bu haberin teyit edilmiş şekliyle açıklanması mümkün olmayabilir. TRT uzun bir süre son dakika haberleri olarak bunu geçti sonunda da teyit edilmediğini duyurdu. Bence objektif ve doğru bir habercilik yaptı.





'İki numaralı isim kimdir'



Arkasından AA sanıyorum Fars Haber Ajansı'na dayalı olarak, Burucerdi'nin, yani bu konularla yakından ilgisi bulunan kişinin, 'Biz PKK'nın iki numaralı ismini yakaladık' veya 'PKK'nın iki numaralı ismi elimizde' şeklinde bir beyanda bulunduğunu tespit ettik. Ajansımız bunun üzerine gitti, haberi doğrulattı. Ancak bu iki numaralı isim kimdir? Murat Karayılan mıdır, Murat Kaçmaz mıdır? Evet, adının Murat olduğu söyleniyor ama bir sürü Murat var. Hangisidir, o açıklamayı yapmadılar. Bu İran'a ait bir yöntem olabilir. Biz bunu teyit edemediğimiz için sadece bu haberi vermekle yetindik. Yani Burucerdi'nin 'PKK'nın iki numaralı ismi elimizdedir' açıklaması ile yetinmek zorunda kaldık."



Diğer kanallar ve ajansların, TRT ve Anadolu Ajansı'nı dayanak göstererek haber yapabileceklerini belirten Arınç, bu kanal ve ajansların da teyit edilmeyen bir haber olarak bu haberi kendi envanterlerine geçirdiklerini söyledi.





Murat Karayılan nerede?



Bülent Arınç, ''Dolayısıyla siz teyit edilmemiş bir haberi niçin böyle verdi diyerek iki kanalımızı da suçlayabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ama biz bu konuda çok büyük bir yanlış yaptığımız kanaatinde değiliz.



Bakınız, daha sonraları PKK ile doğrudan bağlantılı olan veya bazı televizyon kanalları ile internet haberciliği yapan yerlerde 'Şimdi Karayılan açıklama yapacak' manşeti veya haberi geçmesine rağmen canlı yayınlar yapılamadı, eski görüntüler ve arşiv görüntüleri kullanıldı. Şu anda bile Karayılan'ın bizzat kendi ifadesi ile ve görüntüsüyle bir haber yapılabilmiş değil.



İşin içinde bir şeyler var ama henüz açıklayabilmiş veya görebilmiş değiliz. Hem Operasyon öncesinde ve sonrasında bize bu şahsa ait bir haber, bir ses, bir görüntü şu anda yayınlanmış da değil. Nerededir, kimlerle beraberdir, ne yapmaktadır? Doğrusu bir meçhulün karşısındayız.''