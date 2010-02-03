Arınç: Mumcu tarafsız olana kadar eleştirilerimi sürdüreceğim

T24 - TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu'nun "Bana talimat vermeye kalkıştı" dediği Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Mumcu'ya, Meclis'i bir parti militanı gibi yönettiğini söyledim" dedi. Mumcu'ya eleştirisini bir hükümet üyesi olarak değil bir milletvekili olarak yaptığını belirten Arınç, Meclis Başkan ya da Başkanvekillerinin Anayasa'ya göre parti faaliyetlerine katılamayacağını belirterek, "Sayın Mumcu her grup toplantısında en ön sırada yer alıyor. Mumcu tarafsız olana kadar eleştirilerimi sürdüreceğim" diye konuştu.



İşte Arınç'ın konuşmasından satır başları:





- TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Arınç'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



Nasıl uyardı?



- Basit bir konuda oturumun uzadığını, sarktığını görünce 'gideyim, kendisini ikaz edeyim' dedim. Odaya girdim, 'Hanımefendi, oturumu niçin iyi yönetmiyorsunuz?' dedim. Bana neden olduğunu sordu. Ben de, 'Söz isteyenler çıkıyor, uzuyor mesele. Sözünü kesmeye çalışıyorsunuz, tarafsız ve adil olun. Siz partinizin militanı olarak hareket eden bir başkan olarak burada bulunuyorsunuz' dedim. Kendisine ayrıca, 'Tarafsız olun, bütün Meclis sizi yakinen tanıyor. Sizi ikaz ediyorum. İç Tüzük'e uyun' dedim. 'Uyuyorum' dedi. 'Uymuyorsunuz' dedim ve çıktım.



- Eleştiri hakkımı kullandım, iyi yaptım, kötü yaptım. Bakanlık ağırlığımla talimat vermek haddim değil. Bunu reddediyorum.



- Eleştiri hakkımı İç Tüzük'e uyana kadar sürdüreceğim. Bu konuda rezervimi açık tutuyorum. Bıçak kemiğe dayandı, bu yönetimlerle Meclis yürümüyor.



- Sayın Mumcu, bundan böyle tarafsız olur ve iç tüzüğe uygun davranırsa, Meclis'in huzurunda kendisini tebrik etmeye söz veriyorum.



Yürütme yasamaya müdahale etti mi?



- Sayın başkan diyor ki, 'Yürütme yasamaya müdahale ediyor. Bana talimat verdi.' Ben hükümetin bir üyesiyim. Ama bir milletvekili olarak eleştirimi yaptım. Hükümet üyesi olarak gitmedim. Şikayetçiyim dedim, şikayetimi ilettim. Davranışım yürütmenin yasamaya bir müdahalesi olarak değerlendirilemez. Kötü bir saptırmadır. Herhalde birisi bu aklı verdi ona.



- Yasamaya müdahaleyle bağlantı kurmak ideolojik bir tepkidir. Argüman olarak kullanılmaktadır. Başkalarının arkasından söylediğini ben Mumcu'nun yüzüne söyledim. Benim dışımda herkes oturduğu yerden tepkisini verdi.



"Bize Uğur Mumcu'nun emaneti"



- Zarif bir bayan olarak kendisine saygım var, başkanlık divanındaki herkese saygım var. Kendisi Türk milletine bir emanettir. Çok sevdiğimiz bir insanın (Uğur Mumcu) emanetidir.



"Olayların sorumlusu Mumcu"



- Dünkü olayların sorumlusu şüphesiz Meclis'i yöneten başkan ve başkanvekilidir.



- Güldal Mumcu'nun yönettiği oturumlar sırasında geçmişte de zaman zaman gerginlikler yaşanmıştır. Çünkü Sayın Mumcu adil ve tarafsız bir yönetim sergilemiyor.



- Bir CHP'li gibi hareket ediyor. Halbuki o kürsüde tarafsız olmalı. Bugüne kadar yönettiği oturumlardaki tutanaklara bakın hep itirazlar olur. Bazen taraf olduğunu açıkça gösterir.



- Grup Başkanvekili söz istiyor, Mumcu söz verirken bile vermek istemediğini gösteriyor; yaşananlar karşısında sadece üslup uyarısı yapıyor. Meclis'i yöneten kişi görüşünü beyan edemez.



- 5 yıl boyunca adaletli ve tarafsız bir Meclis yönettiğim konusunda CHP lideri Deniz Baykal'dan bile takdir almış bir insanım. Ben bu duruma üzüldüm, sıkıldım.



"Akşener daha iyi yönetiyor"



- Sayın Meral Akşener'in yönetim tarzı çok daha adil ve tarafsızdır. Kendisini Meral Akşener gibi yönetmeye davet ediyorum.



- Bunu subjektif olarak söylemiyorum. Ben de Meclis'i yönettim, gerginlik oldu ama hiçbir gerginlik böyle sonuçlanmadı.



"Baykal'a yakın olma gayreti içinde"



- Anayasa'nın 94. maddesinde, Meclis başkanvekillerinin üyesi bulunduğu siyasi partinin Meclis içi ve dışındaki faaliyetlere katılamaz deniyor. Ancak Sayın Mumcu her salı partisinin Meclis grup toplantısında birinci sıradadır. Baykal'a yakın olma gayreti içindedir. Baykal kürsüde esip gürlerken Sayın Mumcu birinci sıradan alkışlamaktadır. O nedenle kendisinden tarafsız yönetim beklemek mümkün değildir.



"Ben tarafsızdım"



- Ceketin düğmeleri açık kürsüye geliyor, başkan buna izin veriyor. Ben de 5 yıl boyunca Meclis'i yönettim. Adaletli ve tarafsız yönetim konusunda Sayın Baykal dahil herkesin takdirini toplamış bir insanım.



"Cinsiyetçi yaklaşım iddiasını reddediyorum"



- BDP'li Sevahir Bayındır da konudan haberdar olmadan olayı cinsiyetçi bir yaklaşım olarak öngördü. Bunu da reddediyorum. Şimdiye kadar hiçbir bayan vekille kavgam olmadı. sadece Canan Arıtman'la bir tartışmam olmuştu. Benim terbiyem buna müsaade etmez.

