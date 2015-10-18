Arınç: Millet, AK Parti'ye 'Gururlanma, kibirlenme, senden büyük Allah var' dedi

AKP’nin kurucuları arasında yer alan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 7 Haziran'daki seçimlerde AKP'nin tek başına iktidara gelememesiyle ilgili, "Nimetin kadrini kıymetini çok bilememişiz ki millet bize bir şefkat tokadı vurdu. 'Gururlanma, kibirlenme, senden büyük Allah var' dedi. Millet, bize şefkat tokadını vurduysa kızamayız" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Manisa'da, AKP Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından Alaybey Pazaryeri'nde kahvaltılı toplantı düzenlendi. Kahvaltıya Bülent Arınç, AKP Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AKP Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan, AKP’li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, milletvekili adayları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı. Kahvaltıda partililere seslenen AKP Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, 1 Kasım'daki genel seçimlerde Manisa'da zafer kazanacaklarını söyledi.

Bülent Arınç da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. 7 Haziran’dan bu yana artan terör olaylarına değinen Arınç, "Son yıllarda bizi birbirimize düşman yapmaya çalışanlar oldu. Sayıları çok az, milyonda bir ama hepimizi gözyaşlarına boğan insanlar oldu. Biz tarihte birliğimizi bozmadık. Beraberlikle zaferler kazandık. Diyarbakırlı Ahmet, Çanakkaleli Mehmet'in kucağında can verdi. En büyük zaferleri birbiriyle omuz omuza çalışan insanlarımızla birlikte kazandık. Bu tablo ebedi kardeşliğimizi gösteriyor. Allah birliğimizi bozmasın. Kardeşliğimiz büyük servetimizdir" dedi.

"Kabahat sizde değil, bizdedir"

Konuşmasında seçim dendiğinde heyecanlandığını dile getiren Arınç, "Seçim dendi mi yüreğim küt küt atıyor. Bereket, daha 15 gün var. 'Napolyon' diye Fransızlar'ın meşhur bir kahramanı var. Kendisi, 'Savaşlardan korkmuyorum ama imtihandan korkuyorum' dermiş. 'İmtihana gir' dedikleri zaman 'Ayaklarım titriyor' dermiş. Siyasetçinin de imtihanı seçimdir. Erzurumlu pehlivanın da 'seçim' dense ayakları titrer. Biz altın kemer sahibi başpehlivan gibi başarıyla çıktık. 7 Haziran'da bir şey olmadı. Ama 7 Haziran Kırkpınar güreşlerinin başpehlivanı da biziz. Kendimizi beğendirmeye çalışacağız. Sandığa gidip, elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Size defalarca teşekkür ediyoruz, hiç kimseye kızmıyoruz. Bir bildiğiniz vardır. Kabahat varsa sizde değil bizdedir. Biz, adam olalım, parti olalım güzel işler yapalım ki hem gönlünüzü hem oyunuzu alalım. Bu millet böyle karar verdiyse haklıdır. Bu millet çok şükür 13 seneden beri silme AK Parti'ye oy verdi" diye konuştu.

"Millet bize şefkat tokadı vurduysa kızmayız"

Arınç, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye milletin şefkat tokadı vurduğunu dile getirip, "Biz nimetin kadrini kıymetini çok bilememişiz ki millet bize bir şefkat tokadı vurdu. 'Gururlanma, kibirlenme, senden büyük Allah var' dedi, Millet bize şefkat tokadını vurduysa kızamayız. Bu seçime başımız dik giriyoruz. Millet, 5 ayda her şeyi gördü. Tek başına iktidar olmazsa başımıza hangi çorapların örüleceğini herkes gördü. Memleketi seven herkes, bu seçimde hayırlı bir karar verecek. Biz o karara saygı duyacağız. Tekrar ayağa kalkacağız" dedi.

"Ağanın eli tutulmaz"

Manisa'da 6 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini belirten Arınç, "Ağanın eli tutulmaz. Bakarsın millet omuz verir, kafa atar çıkarırız. Vallahi çıkar. 2002'de 6 milletvekili çıkardık. Allah isterse her şey olur. Millet, 'Bunlar daha iyiydi. Çok samimi insanlardı' derse olur. Tarih yeniden en yüksek başarıyı Manisa'da yazar. 450 bin oyu alacak güçteyiz" dedi.

Arınç, konuşmasını devamında 7 Haziran seçimlerinden sonra bazı partilerin iktidar olmak gibi bir niyetlerinin olmadığını da vurgulayıp, şöyle devam etti:

"Bugün 4 parti barajı aşma iddiasında. İyi de barajı aşmak yetmiyor ki. Bir parti, sadece barajı aşmak için çalıştı. Barajı aşmak da kolay değil aslında. Barajı aşıp ne olacaksın? İktidar mı olacaksın? 'Barajı aşıp Tayyip Erdoğan'ı başkan yaptırmayacağız. AK Parti'yi iktidardan düşüreceğiz. Memleketin halini ben düşünmem ne olursa olsun' düşüncesi var. Bu güzel bir düşünce değil. 'AK Parti gitsin ama kim gelirse gelsin' demek farklı bir şey 'Ben geleceğim' demek farklı bir düşünce. 'Memleket yansın' demek güzel bir düşünce değil. Ondan biraz yüksek oyu olan partiye soruyorsun onunda öyle bir düşüncesi yok. En kabadayısına soruyorsun ana muhalefete, 'Bu seçimde sen tek başına iktidar olacak mısın? Niyetin var mı?' Cevap, 'Hayır.' Senin derdin ne? Hükümet gitsin de ne olursa olsun. Birisi, 'Bu varken ben bir tarafa gelmem' dedi. Siz daha birbirinizle geçinemiyorsunuz. Bu memleket hükümetsiz kalırsa terör ne olur, ekonomi ne olur? Bu 4 ay içinde çok yorulduk, çok sıkıldık."

"İktidardan düştüler diye sevinmesinler"

Arınç konuşmasında, 7 Haziran seçimlerinden sonra terör olaylarının arttığına da dikkati çekip, "7 Haziran'dan sonra terörü hortlattılar. 'AK Parti'ye her taraftan yüklenelim' diyorlar. Biz bunlara karşı terörle mücadele ediyoruz. Dün de kahraman askerlerimiz şehit oldu. Allah onlara da bütün şehitlerimize de rahmet etsin. Allah bu katilerin şerrinden muhafaza etsin. Masum kadınlarımız, çocuklarımız da hayatlarını kaybedebiliyorlar. Seçimden sonra bu terörün kökü kazınacak. Kafalarına balyoz gibi iniyoruz. İnmeye devam ediyoruz. Alçakça, kahpelikle insanlarımızın hayatına son vermesinler. Biz yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Çözüm süreci içinde gözyaşının dökülmediği ülke halindeydik. Şimdi, 'Ülkeyi yönetirken iktidardan düştüler ve zayıf zamanları' diyenler sevinmesin, biz birbirimize düşmeyeceğiz. Birliğin ve beraberliğin en güzel örneğini vereceğiz. Bizi birbirimize düşürüp de ellerini ovuşturmaya çalışanlar var. Bunları herkes rahatlıkta görebilir. Bu kahvaltı masalarında kardeşçe oturabilmişsek, Allah'ın izniyle bu yola aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.