Arınç: MHP barajın altında kalır

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Manisa’da katıldığı Kurşunluhan Geleneksel Pilav Günü’nünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye gerçeklerini tanımamakla ve kendi tabanına yabancı kalmakla itham etti. Arınç, anketlere göre MHP'nin gelecek seçimlerde barajın altında kalacağını söyledi.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti’nin 9 sene önceden daha da güçlü olduğunu, yüzde 47’leri hafızasının almadığını, şimdi aklı başında kalem erbabı köşe yazarlarının AK Parti’nin yüzde 50’nin üstünde oy alacağını söylediğini, hatta bazılarının yüzde 70’lerden bahsettiğini söyledi. Dün memleketi Manisa’da temaslarda bulunan Arınç, milletin hiçbir zaman kendilerini yolda bırakmadığını, 12 Eylül’deki anayasa değişikliği referandumunda “her şeye rağmen” yüzde 58 evet oyu çıktığını dile getirdi.





Arınç şöyle konuştu: “CHP’nin genel başkanı ne kadar ’Hayır’ derse desin, MHP’nin genel başkanı ne kadar ’Hayır’ derse desin emin olun o partilerin tabanlarından ’Evet’ oyu verecekler var. CHP’den yüzde 10’a yakın yüzde 6.5-7-8’ler seviyesinde, MHP’den yüzde 30’lar seviyesinde ’Evet’ oyu çıktı. Bu bizim öngörümüzdür. Biz MHP’li arkadaşlarımızı tanımaz mıyız? 1980’li yıllardan bu yana pek çok şeyi paylaştığımız insanların hangi duygu ve düşünceler içinde olduğunu görmez miyiz? Sayın Bahçeli yanıldı. Kendi partisini, kendi tabanını tanımamazlıktan geldi. Geçmişte çile çekmiş insanlara hakaret etti, onlara ’Asalaklar, müsveddeler’ dedi.”



O dönemde MHP’li milletvekillerinin de her yerde “Evet oyu verelim” diyenleri en büyük hakaretlerle suçladığını ifade eden Bülent Arınç, sözlerini şöyle tamamladı: “Onlar da bunu yapanlara çok güzel ders verdi. Bağımsız ülkücü kardeşlerimi candan kutluyorum. Bütün anketler MHP’nin baraj sorunu olduğunu gösteriyor. Türkiye gerçeklerini tanımazsanız kendi tabanınıza yabancı kalırsanız geçmişte olduğu gibi barajın altında kalabilirsiniz. Kızdığı, bağırdığı hakaret ettiği insanlara, mektup yazıp ’Gelin el ele tekrar yola çıkalım’ diyorlar.”

ÖĞRENCİLER KARŞILADI









Manisa’da Kurşunluhan Geleneksel Pilav Günü’ne katılan Arınç, Kurşunluhan Talebe Yurdu Derneği tarafından öğrenciler için oluşturulan 9 okuma salonunun temsili açılışını yaptı. Arınç’ı törene gelişinde öğrenciler karşıladı.