Arınç: Meydan mitinglerinde kahramanlık yaparak dış politika olmaz

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hükümetin dış politikayı Meclis ile birlikte yürütmesini gerektiğini söylerken "Meydan mitinglerinde hamaset yaparak dış politika olmaz. Hamasetle tarih, şiir olur hamaset olmaz. Hamasete kapılıp aslanlar gibi çıkarsanız her an nota alabilirsiniz" dedi.

CNN Türk'te Taha Akyol'un sorularını yanıtlayan Arınç'ın dış politikayla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Hükümet, dış politikayı Meclis'le birlikte yürütmeli. Hükümet tavrını temel esaslar çerçevesinde yürütür. Yüzyıllar öncesinde gelen bazı birikimlerle planlamış olabilirsiniz, düzgün gitmeyebilir. Sizin kabulleriniz yanlış olduğu ortaya çıkmış olabilir, cesaretli bir tavır takınmanız lazım. İsraille görüşmeleri ben yaptım, imzalanmadı. İsrail’in ne kadar ihtiyacı varsa bizim de ihtiyacımız var diyor Cumhurbaşkanımız. Ben bunu 4 sene önce söyledim. İsrail devletini ilk tanıyanlardan birisi Türkiye. Dış politika açılımına ihtiyaç var. Meydan mitinglerinde hamaset yaparak dış politika olmaz. Hamasetle tarih, şiir olur hamaset olmaz. Hamasete kapılıp aslanlar gibi çıkarsanız her an nota alabilirsiniz. Bakın hala 2 milyon Suriyeli mülteci hala ülkemizde.