Arınç: Kültür ve Turizm Bakanımız tevil etmiş olabilir

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Recep Tayyip Erdoğan'ın Kars'taki insanlık anıtına "ucube" benzetmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın "Başbakan heykel için ucube demedi" sözlerini eleştirdi. Arınç, "Başbakan'ın ne söylemek istediği son derece açık. Kültür ve Turizm Bakanımız tevil etmiş (yorumlamış, başka bir anlam vermiş) olabilir. O da kendince doğru bir iş yapmış olduğunu görüyor. Allah bizi o durumda bırakmasın" dedi.

CNN Türk'te yayınlanan 32. Gün programına konuk olan Bülent Arınç Mehmet Ali Birand'ın sorularını yanıtladı.

Bülent Arınç, "Başbakan'ın ne söylemek istediği son derece açık. Kültür ve Turizm Bakanımız tevil etmiş olabilir. O da kendince doğru bir iş yapmış olduğunu görüyor. Allah bizi o durumda bırakmasın. Ben "ucube" demeyim ama çok garip bir şey doğrusu. Faklı bir şey diyeyim. Çok yakışmamış diyeyim. Neyi simgelediğini çok açık göremediğim bir şey diyeyim. bununla yeni bir şey getirmiyoruz" dedi.



