Arınç: Kızsaydım 'sus be kadın' derdim, tepkiler sinek vızıltısı kadar önemli değil!

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TBMM’de HDP'li Nursel Aydoğan'a söylediği 'Bir kadın olarak sus' cümlesinin hakaret içermediği savunarak "Kızsaydım sus be kadın derdim. Hakaret etmek istesem hanımefendi sus der miyim" dedi.

NTV canlı yayınında konuşan Arınç, “Kadınlar şefkatlidir, hürmetlidir. Hadi erkekler bağırıyor da sen bari bir kadın olarak sus dedim” ifadelerini kullandı. Kendisine yönelik tepkilere “Bir sinek vızıltısı kadar önemli değil” diyen Arınç “onlar haksız ben haklıyım. Haksız olduğumu bilsem hemen özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Arınç, Aydoğan’a bağırmasının gerekçesini şöyle anlattı: “Önce ‘Hanımefendi sus’, biraz sonra da‘Bir kadın olarak sus’ dedim. Hükümet adına konuşma yaptım. İki polisin şehit edilmesini söyleyince bir hareketlendiler. İki dakika sürem var. Baktım 23 saniye var önümde.‘Hanımefendi sus‘ dedim. Nursel Aydoğan Bursalıdır. Müdahalem, ‘Sürem bitiyor, sen bana müdahale ediyorsun, bir kadınsın zarif olmalısın, sus’ anlamındadır” diyen Arınç, bir kez daha kadınların neleri yapıp yapamayacağının sınırını da çizmiş oldu."

Kızsaydım ‘sus be kadın’ derdim

Aydoğan’a sözlerinin hakaret anlamına gelmediğini öne süren Arınç, “Kızsaydım sus be kadın derdim. Hakaret etmek istesem hanımefendi sus der miyim. Kadınlar konuşmaz, konuşmasın anlamında değil. Öyle anlayanlar çıkabilir ama…” diyerek ‘hakaret’in de tanımını yaptı.

Yaşanan olayın ‘sinek vızıltısı’ kadar önemli olmadığını savunan Başbakan Yardımcısı, “Herkes Pavey’e gitti, bulundukları yerden de ağız dolusu sözler söylediler. Pavey ‘’Ben bunda bir hakaret kası görmüyorum’’ dedi. Kadınlar şefkatlidir, hürmetlidir. Hadi erkekler bağırıyor da sen bari bir kadın olarak sus dedim. Bir sinek vızıltısı kadar önemli değil. Çünkü onlar haksız ben haklıyım. Haksız olduğumu bilsem hemen özür dilerim” diye konuştu.

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Aydoğan’a müdahalesine bir de ‘iyi yanı’ndan bakıp en azından ‘be’ demediğinin altını çizen Arınç, sözlerine şöyle devam etti: “Pervin Buldan bana ders vermeye kalkıyor, ‘Sus hanımefendi’dediğim için. Göksel Enç var bizim Antalya vekilimiz. Bizde müdahale bir gelenektir. Gökçen Hanım’a ‘Sen bir sus be’ dediler. Ben de ‘be’ yok. Tutanaklarda var bu. Pervin Buldan ‘Kadınlığından utan biraz’ diyor. HDP’nin kadın vekilleri toplanıp bir şey söylemişler. Onlara bir şey demiyorum. Yakışanı yapmışlar.”