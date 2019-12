-ARINÇ: KIYTIRIK KOALİSYONLARA İZİN VERMEYİN ALAŞEHİR (A.A) - 23.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'nin siyasi istikrar sayesinde ekonomik istikrara kavuştuğunu belirterek, ''Kıytırık koalisyonlara izin ve imkan vermeyin. Türkiye böyle gider, böyle gitmezse Allah korusun bugünleri arayacak noktaya geliriz'' dedi. Manisa programı kapsamında Alaşehir Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurul toplantısına katılan Arınç, kooperatifi ortaöğretim alanında yapacağı yurt yatırımı için tebrik ettiğini belirtti. Bu yatırımlarla Alaşehirli çocukların en iyi eğitimi almasını, milli manevi değerlere bağlı, memleketine, vatanına, toprağına, ecdadına saygılı olmasını, memlekete, millete tüm insanlığa güzel hizmetler vermesini dilediğini belirten Arınç, ''İnşallah buralardan yetişen evlatlarımız Yargıtay'da yüksek hakim olsun, Anayasa Mahkemesi başkanı, bakan, milletvekili, başbakan olsun'' dedi. Arınç, konuşması sırasında ezan okunması üzerine, şöyle konuştu: ''Ben, 'ezan okunurken konuşmaya devam edilebilir' diye bir fetva aldım. O yüzden konuşmama devam edeceğim. Güzel bir şeydir, ezan bitene kadar susar sonra devam ederler. Bu bazen istismar gibi algılanır bazen hürmet kabul edilir. Ezan bizim ezanımız çok şükür 'Tanrı uludur' demiyor 'Allahüekber' diyor, bugünleri gösteren Rabbime şükürler olsun.'' -ESNAF KREDİLERİ- Bülent Arınç, esnaf ve sanatkar kesiminin 2000-2001'deki ekonomik krizde büyük sıkıntılar yaşadığını, o yıllarda 5 bin lira limitli krediye yüzde 59 faiz uygulandığını, bugün ise kredi limitinin 35-100 bin lira arası olduğunu, faizin de yüzde 5-10 arası değiştiğini anlattı. Kredi alan ve geri dönüşünde sıfır risk gösteren Alaşehirli esnafı kutladığını belirten Arınç, küçük esnafın sıkıntılarının olduğunu da bildiklerini kaydetti. -HİPERMARKETLER- Son yıllarda çok sayıda süpermarket ve hipermarketin açıldığını, bu iş yerleri açıldıkça esnaftan elin ayağın çekildiğini, vatandaşların, gün boyu alışveriş yapıp sinemaya, restorana gitme olanağının getirdiği cazibeye kapıldığını ifade eden Arınç, bu yeni alışveriş kültürünün tüm Türkiye'ye yayıldığına dikkat çekti. Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hipermarketlerle ilgili yasal düzenleme yapma ihtiyacımız var. Büyük balık küçük balığı yememeli. Neden, çünkü onun da yaşaması lazım. Marketler daha çok kazanabilirler ama esnafın da kendi çabasıyla ailesini ayakta tutabilecek bir gelire sahip olması lazım. Bunun için şehir merkezlerinden alışveriş merkezlerini dışarıya çıkarmak gerekir. Belli bir büyüklük, kapasite getirmek gerekir. Etrafında otoparkıyla, belediye imar planlarında önceden ayrılmış alanların olması gerekir. Daha doğrusu tüm oda başkanlarıyla aynı fikirdeyiz, Avrupa'da nasılsa marketler yasası Türkiye'de öyle olması gerekir. Yani her sokağın içinde süpermarket açılmamalı. Her mahallenin içinde yan yana süpermarketler olmamalı. Bakkal olmalı ve yaşamalı, büyük sermayelerle kurulan alışveriş merkezleri şehrin dışında olmalı. Cumartesi, pazar gece 11.00'lere kadar çalışmamalı. Bunu Avrupa böyle yapmış biz de böyle yapacağız.'' -ALAŞEHİR'E YATIRIMLAR- Alaşehir'e 2003-2010 yılları arasında 200'den fazla derslik yapıldığını, 2011'de yapılacaklarla birlikte 250 dersliğe ulaşılacağını kaydeden Arınç, 200 yataklı Alaşehir Devlet Hastanesinin de verilen tarihten önce bitmesi için ödeneğini artırdıklarını kaydetti. İlçedeki Kurşunlu Han'ı restore etmek amacıyla 1 milyon 100 bin liralık yatırım yapıldığını anlatan Arınç, esnafa da bu restorasyon sonrası önemli bir kazanç kapısının açılacağını söyledi. Arınç, Manisa'ya hükümetleri döneminde yollar için 718 milyon, eğitim için ise 250 milyon lira aktarıldığını ifade etti. -''KIYTIRIK KOALİSYONLARA İMKAN VERMEYİN''- Yatırımların devam edeceğini, ''güzel günler göreceklerini'' söyleyen Başbakan Yardımcısı Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''30 yıl önce hangi ilke ve prensipleri söylediysem şimdi onlara sıkı sıkıya bağlıyım. Bu memleketin en büyük gücü tefrikaya fırsat vermemesidir. Ülkemizde bir siyasi istikrar vardır, bu ekonomik istikrarı getiriyor. Yeniden koalisyonlar dönemi, yeniden kavgalar çatışmalar... Sensin-benim, birbirini çiğnemekler... Bunlar Türkiye'yi geri götürür. Nereye karar verecekseniz onu güçlendirmeye bakın. Tek başına iktidar Türkiye'den gidecekse yine sizin tuttuğunuz parti tek başına iktidara gelsin. Kıytırık koalisyonlara izin ve imkan vermeyin. Türkiye böyle gider, böyle gitmezse Allah korusun bugünleri arayacak noktaya geliriz. Güçlü bir hükümete sizler destek verdiniz, her ne kadar 'hayır'larınız çoksa bile bu hükümet halen görevine aslanlar gibi devam ediyor. Vatandaşımızın kararıdır, 'bu işler güzel oldu, daha da güzel olsun. Yolunuzdan dönmeyin, işler karışmasın' derseniz o zaman sizin kararınızla haziran ayında Türkiye'de yeni bir sayfa açılır. Biz milletimizin kararına her zaman saygı duyacağız. Bizi dövecekseniz siz dövün başkasına izin vermeyiz.'' Arınç, salondaki katılımcıların ilçeye bir fen lisesi yapılması isteği üzerine ''inşallah onu da yapacağız'' dedi.