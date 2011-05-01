-ARINÇ: KİMSE DARBECİLİK CUNTACILIK OYNAMASIN HEIDELBERG (A.A) - 01.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bundan sonra kimse darbecilik cuntacılık oyunları oynamasın bize. Türkiye'de seçilmiş hükümetler var sandıkla gelecek sandıkla gidecek. Egemenlik milletindir. Milletin iradesinin üstünde hiç bir gücü kabul etmiyoruz buna müsaade etmeyeceğiz. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz'' dedi. Bülent Arınç, FABİZ aile ve eğitim merkezleri tarafından Almanya'nın Heidelberg kentinde organize edilen 'Yurttaşlarla buluşma özel toplantısında gurbetçilere hitap etti. Arınç konuşmasında Türkiye'nin ekonomik olarak son yıllarda geldiği noktadan övgüyle söz ederek, bu istikrarın tek başına iktidar olmaktan geçtiğini ifade etti. Türkiye'de ekonominin iyi gittiğini vurgulayan Arınç, ''Başbakan kriz teğet geçecek derken alay edenler oldu ama büyüme oranımız ortada. Siyasette istikrar varsa ekonomide istikrar da gelir. Birisi bozulursa diğeri de bozulur. Türkiye en istikrarlı dönemini yaşıyor. Türkiye'de artık kıyafetinden dolayı kimseye ayrımcılık yapılmıyor. Herkes birbirinin hukukuna riayet ediyor. Türkiye'nin durumu güzel bir yerde. Allah nazardan saklasın, bozmak isteyenlere fırsat vermesin'' diye konuştu. Türkiye'nin parlak bir geleceği olduğuna işaret eden Arınç, ''Güzel güneşli günler geliyor. Cennet vatanımızda güvenlik içinde yaşayacağız. İstikbal inkılabı içinde bunlar hep olacak merak etmeyin. Yeter ki şu terörden ülkemiz kurtaralım. Sadece bu ülkede değil daha nice Şivan Perverler var Türkiye'ye dönmeyi bekliyor. Terör de kardeş kavgası da bitecek. Kandile çıkanlar vazgeçecek. Kandilden inenler de sıraya geçecek. Hiç endişe etmeyin'' ifadelerini kullandı. Konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Arınç, ''AB'de geldiğimiz nokta Allah'ın izniyle şudur. Hepsi Türkiye'ye ihtiyaç duyacak noktaya geldiler. Eskiden böyle değildi. 'Türkiye bizim huzurumuzu kaçıracak. Bunlar fakir yoksul. Bunların geliri 500 dolardan aşağı' diyorlardı. Şimdi onların burun kıvırdığı yerde şimdi biz Türkiye olarak AB'ye diyoruz ki girip girmemeyi günü geldiğinde biz düşüneceğiz AB'ye. Siz başınızın çaresine bakın diyeceğiz'' dedi. Mehmet Akif Ersoy'un 'haklı olan kuvvetlidir' sözüne atıf yapan Başbakan Yardımcısı Arınç, materyalist düşüncede ise 'güçlü olanın haklı olduğunu' belirterek, ''İlki gibi düşünürseniz zulüm olmaz. Osmanlı 500 sene adaletin timsali oldu. Güçlü olmayı haklı sayıyorsanız diktatör olursunuz. Kuvvetli olursan seni dinlerler ve itibar ederler. Türkiye geçmişte emir alan bir Türkiye idi. Şimdi ise Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanına 'sen ancak katilsin' diyebilen bir Türkiye var'' şeklinde konuştu. YSK'nın yurt dışında yaşayan vatandaşların sadece gümrüklerde oy kullanabilmesine izin veren kararını yetersiz bulan Arınç, ''YSK bizi mahcup etti. Ben elektronik oy sisteminin olacağını iki ay önce Köln'de söylemiştim. Ancak YSK yine bizi ve sizi gümrük kapılarına mahkum etti. Zahmete değer. Gelip mutlaka oylarınızı yine de kullanın'' dedi. Konuşmasında gurbetçi vatandaşların bulundukları ülkelerde mutlaka konuşulan dilleri öğrenmeleri gerektiğini anlatan Arınç, Türkçe yayın yapan gazetelerin okunmasını da istedi. Bülent Arınç, 1915 olayları konusunda Ermeni iddialarını sürdürenlerin Ermenistan dışında yaşayan diaspora olduğuna dikkati çekerek, ''Ellerinde finans ve medya gücü var. Siyasi güçleri var. Parlamentolara karar çıkarmaları için baskı yapıyorlar. Bu yalan sahteliği bir çok parlamento kabul etti, ama biz aldırış etmiyoruz. Bizim ülkemiz işgal atındaydı. Ermeniler de isyan çıkardılar. İç savaş esnasında acı olaylar yaşanmıştır. Bizim tarihimizde soykırım gibi bir vahşet hiç bir dönem yaşanmadı'' diye konuştu. Öte yandan program sonunda sahneye çıkan iki kişi sahnede Türk bayrağı olmamasını eleştirerek, Türk bayrağı ve HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu'nun resminin bulunduğu bir bayrak açtı. Protestocular görevliler tarafından salon dışına çıkarıldı.