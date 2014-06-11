Arınç: Kılıçdaroğlu 'bayrak' açıklamamı çarpıttı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bayrak imdirme olay sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini referans göstererek, Başbakan Tayyip Erdoğan'a "Bayrağı sen indirdin oradan" sözlerine karşılık verdi. "Kılıçdaroğlu benim konuşmamı çarpıtarak fevkalade yanlış bir noktaya götürdü." diyen Arınç, "Bir ana muhalefet partisi genel başkanını konuşmamı böylesine çarpıtmasını esefle kınıyorum. Onun söylemek istediği manayı bütün ruhumla reddediyorum" ifadesini kullandı.

Arınç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bayrak direğine tırmanan bir alçak bir hain bayrağı indirdi ve henüz yakalanabilmiş değil. Bütün yurtseverler bayrağa saygısı olan herkes bu olayı lanetledi. Bunlardan birisi de benim. Olayın akşamında BYEGM töreninde bir konuşma yaptım.

'Konuşmamı çarpıttı'

Keşke tamamını verme imkanınınız olsaydı. Ertesi gün sayın Kılıçdaroğlu benim konuşmamı çarpıtarak fevkalade yanlış bir noktaya götürdü. Bir ana muhalefet partisi genel başkanını konuşmamı böylesine çarpıtmasını esefle kınıyorum. Onun söylemek istediği manayı bütün ruhumla reddediyorum.

Hayatında çark etmemiş birisi olarak huzurlarınızda tekrar cevap vereyim. bu olayı sayın başbakanımız da etraflıca açıkladılar. İnsanların ölmesini isteyen bir terör örgütü var. Çocukları kadınları kullanan bir terör örgütü ve yandaşları var. Ama Türkiye’de bir de çözüm süreci var. Hükümetimizin MİT ile sürdürdüğü bir çözüm süreci var.

'Bizim affedemediğimiz şey budur'

Ülkemizde silah kullanmayı en sona bırakacak onun yerine insani veya terör olaylarının benzerlerini insana zarar vermeyecek alet veya ekipmanlarla bastırmaya çalışan güvenlik güçlerimiz var. Böyle yaptık yapmaya devam edeceğiz. Yasalara göre suç işleyenleri adaletin önüne getirmek hukuk devletinin gereğidir.

Güvenlik güçlerimizin sadece o bölgede değil Türkiye’nin her yerinde toplumsal olayları silah kullanmadan bastırmak gibi bir görevi var.

Polis olsun güvenlik güçleri olsun hakiki silah ve mermi kullanmadan olayları bastırmaya çalışıyorlar. Hadise nedir? Kendisini bilmeyen bir serseri yaşı ne olursa olsun askeri alan girmiş direğe tırmanmış elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıkmış. Sayın başbakan ve bizim affedemediğimiz şey şudur: Askeri bir alanda nöbetçilerin bulunduğu bir yerde girilmesi yasak olan bir yere biri nasıl elini kolunu sallayarak girip çıkıp kayıplara karışıyor.

'Bunun cezası 1 yıldan başlar'

Burada sorumlu olan o bayrağı korumakla yükümlü olan askeri şahsiyetlerdir. Anlayamadığımız, akıl erdiremediğimiz durum budur. Olayda ihmali veya kastı olanlar varsa onlar da bu bayrak direğine çıkan edepsizin alacağı ceza neyse onlarda bezer cezayı alacaktır. Sayın Bahçeli alnının çatısından vuracaksınız diyor… Bunun hukukla ilgisi yoktur. Yeni TCK’da bu fiilin cezası 1 yıldan başlayan hapis cezasıdır.

Hepimiz milliyetçiyiz hepimiz bayrağımızım selamlıyoruz. Ama böyle alçakça fiili yapan bir şahsı nasıl alnını çatısından vurmaktan bahsediyorsunuz. Hadi Bahçeli dedi, peki Sayın Kılıçdaroğlu size ne oluyor? Siz de Sayın bahçeli ile aynı düşüncede misiniz?