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Arınç: Kasım'da da PKK'lılar gelecek

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kasım ayında da PKK'lıların ülkeye geleceğini söyledi.

26 Ekim 2009 02:00

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kasım ayında da PKK'lıların ülkeye geleceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, NTV Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını yanıtladı.

'Sil baştan yapılacağı düşüncesine katılmıyorum'

Bülent Arınç, “Sürecin askıya alındığı veya sil baştan yapılacağı konusundaki düşünceye katılmıyorum. Sayın Başbakan’ın bu sözlerinin bir tepkiden geliştiğini düşünüyorum.

Bu süreç devam etmeye mecbur ve devam edecek. Sonucu riski ne olursa olsun bunu Türkiye için yaptığımız bu konuda ısrarlıyız" dedi.

"30-35 kişilik bir grubun Habur'dan giriş yapıldığı sırada karışlaşılan birtakım davranışlar ve bir örgüt propagandasına, Öcalan propagandasına dönüşen bir karşılama yapılaması hepimizi üzmüştür" diyen Arınç, bunların devam etmesi halinde işin sonunun ne oalcağının düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Arınç sözlerini şu şekilde sürdürdü:

 "Sayın Başbakan da bizde yapılanlardan rahatsız olduğumuzu yaptığımız konuşmalarda ifade ettik. Bu olmamalıydı. Gelişler çok iyi, arkasının gelmesini ümit ediyoruz.

Psikolojik ve toplumsal olarak bir karşılığı var ama bu bir propagandaya dönüşmemeliydi. Acılı insanların ülkesinde böyle bir kahraman karşılaması hiçbir zaman olmamalıydı.

Bu tür olayların tekrarlanmaması lazım. Bu konuda halkımıza da siyasi partilere de gelenlere de onları gönderenlere de büyük bir sorumluluk düşüyor.

PKK'lıların gelişinin kasım ayında da devam edeceğini biliyorum."

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