Arınç: Karşılarına din diye laikliği oturtmuşlar

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hükümet olarak birçok çalışma yaptıklarını, bunları bazı kişilerin anlayamayacağını belirterek, “Bunlar kavgayla, çekişmeyle meşgul. Karşılarına din diye laikliği oturtmuşlar. Laikliğin L'sine laf söyletmemekle meşgul. Başka hiçbir şeylere kafaları basmıyor” dedi.



Arınç, Manisa Pazarcılar Odası'nda düzenlenen AKP Manisa İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, 40 yıl öncenin, 60-70 sene öncenin devletçi görüşleriyle, tepeden bakan totaliter düşünceyle Türkiye'de artık hiç kimseden oy alınamayacağını söyledi.



Değişimin, toplum hayatıyla eşdeğer olduğunu, bunu da AKP'nin başardığını anlatan Arınç, şöyle konuştu:



“Bunların aklı almaz. Bunlar kavgayla, çekişmeyle meşgul. Karşılarına din diye laikliği oturtmuşlar. Laikliğin L'sine laf söyletmemekle meşgul. Başka hiçbir şeylere kafaları basmıyor. Birbirlerini bununla itham ediyorlar. Bununla suçlamaya kalkıyorlar. Oysa laiklik, gerçek anlamda laiklik, din ve vicdan özgürlüğü. Herkes inanır veya inanmaz. İnanmayana kızmak, inananı yükseğe çıkarmak değil. Herkese devletin eşit gözle bakması. Devletin herkesin inancına uygun ibadet etmesi için özgürlük ortamını sağlaması. Başını örtmeyenlere de örtenlere de “şöyle açacaksın böyle örteceksin' demez devlet. Laik devlet ikisine de saygı duyar. 'Buradan yaparsan iyi, böyle yaparsan kötü' diye tarifler içinde olmaz laik devlet. Kılık kıyafetle uğraşmaz.



Kemal Bey, karşısındakini bununla suçluyor. Diyor ki 'artık her gün laikliği konuşmanın da tadı kaçtı. Biraz da sosyal devlet olmaya bakalım.' Önder Bey yani karşısındaki zat 'olmaz' diyor. 'Buna laf söyletmeyiz.' Kavgalarına bakın. Birilerini diktatörlükle suçluyorlar. Öbürü onu koltuğuna yapışmakla suçluyor. Beriki ihanetle suçluyor. Kavga ediyorlar. Değişime direnmek bir partide çatırtılara yol açıyor.”





"Her doğan gün, yeni bir gün"



Bakan Arınç, AKP ile Türk siyasetinin yeniden dizayn edildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:



“Hiçbirisi AK Parti gibi bu memlekete, bu dönüşüm hızıyla hizmet edemeyecek. Görüyorsunuz, AK Parti çıktıktan sonra Türk siyaseti yeniden dizayn edildi. Herkes buna uymak zorunda. Statükocu olanlar kaybediyorlar ama değişimden yana olanlar kazanıyorlar. Hayat böyledir. Mevlana hazretleri çok güzel söylemiş; 'Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım.' Her doğan gün, yeni bir gün. Bugün de söyleyecek sözü, mesajı, görüşü olan insan kazanır.”



Hâlâ 30-40 sene evvelinin, 60-70 sene öncenin devletçi görüşleriyle, yukarıdan bakan, tepeden bakan, totaliter düşüncelerle Türkiye'de artık hiç kimseden oy alınamayacağını, hiç kimseden aferin bulunamayacağını anlatan Arınç, şunları söyledi:



“Bakın, Kemal bey diyor ki 'Partimizde korku imparatorluğu vardı biz bunu yıktık.' AK Parti'de korku imparatorluğu yok. Sevginin hakimiyeti var, kardeşlik var, dostluk var. Hayırda, güzelde, millete hizmet etmekte yarışmak var. Hiç biriniz korku içinde değilsiniz. Hepinizin yüzü aydınlık. Hepiniz birbirinize kardeşçe, dostça bakıyorsunuz. Allah, AK Parti'deki bu güzellikleri başkalarına da nasip etsin.”