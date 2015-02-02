Arınç: Kamu desteğinde yurt dışında eğitim kurumları kuracağız

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yurt dışındaki eğitim kurumlarına ilişkin, kurulacak sistemin kamu desteğinde ama sivil bir yapılanma ve mutlaka bir vakıf olacağını söyledi.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yurt dışındaki eğitim kurumlarına ilişkin, "Kuracağımız sistem, mutlaka vakıf olacaktır. İsmini de tespit ettik ama bugünden ismini söylemeye herhalde gerek yok. Mutlaka kamu desteğinde ama sivil bir yapılanma olacak" dedi.

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