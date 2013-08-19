Arınç: Kaçırılan pilotlara ulaştık, rahat içinde olduklarını biliyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arınç, Lübnan'da kaçırılan pilotlarla ilgili bir gelişme olup olmadığı yönündeki sorular üzerine, "Evet var. İnanıyorum ki yakın zamanda onlardan haber alacağız. Her yolu denemek suretiyle arkadaşlarımıza ulaştık. Nerede olduklarını, huzur içinde, rahat içinde olduklarını biliyoruz" diye konuştu.

Arınç, Mısır'da gözaltında tutulan TRT Muhabiri Metin Turan ile temas kurulduğunu ve görüşüldüğünü belirterek, "Umuyorum ki bugün geç saatlerde bile olsa serbest bırakılmasını ümit ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın Mısır'a geri dönmesine ilişkin de Arınç, "Bu, karşılıklı bir şeydir. Şu an için böyle bir ihtimal görünmüyor. Bugünden yarına Sayın Büyükelçi'nin tekrar Mısır'a görevlendirilmesi söz konusu değildir. Gelişmelere bakarak bunu değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

Arınç şöyle devam etti:

"Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'nun çok daha güçlü bir biçimde, çok daha güçlü bir sesle Mısır'da olan biteni bütün dünyaya duyurmasını beklerdik. Mısır Allah korusun bir iç savaşa doğru gidiyor sözü boş bir söz değil. Camilerdekiler vuruluyor, meydanlardakiler vuruluyor. Orada da 500'e yakın İhvan tutuklu olarak bir başka yere nakledilirken içeriye bombalar atılıyor. Şimdi bu olaylar her yerde olmaya başlarsa ve insanlar isyan noktasına gelirlerse bu çok tehlikelidir. İçsavaş bir ülke için en kötü şeydir ve bunu hiçbir ülke için istemeyiz. Bütün taraflar özgür bir şekilde temsil edilmeli, bütün etnik ve dini taraflar özgürce yaşayabilmeli ve en kısa sürede demokratik seçimlere gidilmelidir. Bir defa geniş bir siyasi yelpazenin Mısır'da varlığını bilmeliyiz."

Demokratikleşme paketi

Son günlerde konuşulan demokratikleşme paketi konusunun, Bakanlar Kurulu'na gelmediğini belirten Arınç, yeri ve zamanı geldiğinde bu tür adımların atılacağını söyledi. Bu konuda son sözün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu ifade eden Arınç, demokratikleşme paketine ilişkin soruların Başbakan Erdoğan'a sorulmasını istedi.