T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arınç: İran'la PKK arasında pazarlık olabilir, yakında kokusu çıkar

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Murat Karayılan’nın İran tarafından yakalanıp serbest bırakıldığı...

11 Ekim 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Murat Karayılan’nın İran tarafından yakalanıp serbest bırakıldığı yönündeki iddiaları, “İddialar doğrudur. Pazarlık olabilir. Yakında kokusu çıkar” sözleriyle değerlendirdi.

Yeni Şafak yazarı Abdukadir Selvi: İran Karayılan'ı yakaladı, sonra bıraktı



Başbakan Yardımcısı Arınç, İran'ın, PKK'nın Kandil'deki başı Murat Karayılan'ı yakaladığı ve yapılan pazarlığın ardından serbest bıraktığı iddiasıyla ilgili "Ben en başından beri bir gariplik olduğunu söylemiştim. İran'la PKK arasında pazarlık olabilir, yakında bunun kokusu çıkar" dedi.

Arınç, 2 ay önce Karayılan'ın yakalanmasıyla ilgili haberlerin yalanlanmasından sonra da "Bu olayda garip bir yön var, yakında bu konuyla ilgili farklı bir haber alabiliriz" diye konuşmuştu.


Bakan Yılmaz: Temkinli olmak lazım

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da, Murat Karayılan'ın yakalandığı, daha sonra bırakıldığına ilişkin haberleri, “İstihbarat birimleri açıklamadan inanmamak, temkinli yaklaşmak lazım” diye değerlendirdi.

Yılmaz, TBMM'de AKP Grup toplantısı öncesi gazetecilerin, “İran'ın Murat Karayılan'ı yakaladığı, daha sonra serbest bırakıldığı”na yönelik haberlere ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bakan Yılmaz, “İstihbarat birimleri açıklamadan inanmamak, temkinli yaklaşmak lazım” dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24