Arınç: İran'la PKK arasında pazarlık olabilir, yakında kokusu çıkar

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Yeni Şafak yazarı Abdukadir Selvi: İran Karayılan'ı yakaladı, sonra bıraktı



Bakan Yılmaz: Temkinli olmak lazım

Başbakan Yardımcısı Arınç, İran'ın, PKK'nın Kandil'deki başı Murat Karayılan'ı yakaladığı ve yapılan pazarlığın ardından serbest bıraktığı iddiasıyla ilgili "Ben en başından beri bir gariplik olduğunu söylemiştim. İran'la PKK arasında pazarlık olabilir, yakında bunun kokusu çıkar" dedi.Arınç, 2 ay önce Karayılan'ın yakalanmasıyla ilgili haberlerin yalanlanmasından sonra da "Bu olayda garip bir yön var, yakında bu konuyla ilgili farklı bir haber alabiliriz" diye konuşmuştu.Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da, Murat Karayılan'ın yakalandığı, daha sonra bırakıldığına ilişkin haberleri, “İstihbarat birimleri açıklamadan inanmamak, temkinli yaklaşmak lazım” diye değerlendirdi.Yılmaz, TBMM'de AKP Grup toplantısı öncesi gazetecilerin, “İran'ın Murat Karayılan'ı yakaladığı, daha sonra serbest bırakıldığı”na yönelik haberlere ilişkin sorusunu yanıtladı.Bakan Yılmaz, “İstihbarat birimleri açıklamadan inanmamak, temkinli yaklaşmak lazım” dedi.