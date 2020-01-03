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"Arınç'ın damadının beraat etmesi kanuna aykırıdır"

Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkındaki beraat kararına yapılan itirazın detayları ortaya çıktı

03 Ocak 2020 08:43

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in yargılandığı davadan beraat etmesine Cumhuriyet savcılığının yaptığı itirazın detayları belli oldu. İtirazda, Yeter'in beraatinin usul ve kanuna aykırı olduğu belirtilerek, "Örgüt üyelerinin irtibatlı olacağı kişileri belirleme ve organize etme görevini ifa ettiği değerlendirilmiştir" dedi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter için 8 Kasım 2019'da İstinaf başvurusu yapılmıştı. Başvuruda, beraat kararının kanuna aykırı olduğunu savunarak, özetle şu gerekçelerle kararın bozulması istendi: “FETÖ'nün bir kısım operasyonlarla gerçek amacını ortaya koyduktan sonraki döneme ilişkin tespit edilen hususlardan da anlaşılacağı üzere sanığın gerçek yüzünden haberdar olmasına rağmen hiyerarşiye dahil olarak örgüt talimatlarına uygun hareket ederek üzerine atılı suçu işlediği değerlendirilmiştir. Sanık hakkında üzerine atılı suçtan mahkumiyet hükmü verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman da beraate itiraz ettiklerini belirterek “Kararın bozulacağını düşünüyoruz” demişti.

"Organize etti"

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre beraat kararının şu gerekçelerle bozulması istendi: "Gizli tanığın aşamalarda değişmeyen ifadelerinde sanıkla Turgay Baz aracığıyla irtibat kurduğunu ve sanığın yönlendirdiği kişilerin de kendisi örgüte müzahir evlere yerleştirdiği anlatmıştır. Mehmet Turgay Baz’ın gizli tanığı doğrulaması halinde kendisi açısında sorumluluk doğurabilecek durum oluşabilecek olması nedeniyle olayı bütün ayrıntıları ile anlatmasının da beklenilemeyeceği ortadır. Gizli tanık beyanlarında anlaşılacağı üzere sanığın örgüt üyelerinin irtibatlı olacağı kişileri belirleme ve organize etme görevini ifa ettiği değerlendirilmiştir"

"USAF’ı kurdu" 

Sanığın başkanlığı yaptığı derneğin örgüt liderinin talimatı ile kurulan sivil toplum kuruluşlarından biri olduğu da tanık beyanları ile ispatlanmıştır. FETÖ isimli örgütün örgütsel faaliyetlerini yürütmek maksadıyla hukuku bir kılıf olarak kullandığı ancak gerçek hedefin ülke yönetimini ele geçirmek olduğu, sağlık alanında da faaliyetlerini yürütebilmek adına sanığın başkanlığını yaptığı USAF’ı kurduğu anlaşılmıştır.

"İndeyim bekliyorum, dedi"

Sanığın birçok tepe yönetimde bulunan kişiyle görüşme kayıtları bulunduğu ve bunlardan Tuncay Delibaş ile yapılan görüşmeye Bülent Çanakçı’nın tanıklık ettiği, sanığın “İndeyim bekliyorum beyefendi gelecekmiş halıları serdik bekliyoruz” şeklinde konuşmayı da bu telefon görüşmesinde gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. 

 

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