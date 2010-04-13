Arınç: İlkokul öğrencisi bile tedbir alırdı

T24- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kapatılan DTP’nin eski lideri Ahmet Türk’e yapılan saldırıda büyük bir güvenlik zafiyet olduğunu söyledi. Arınç, “Bir ilkokul talebesi bile alınması gereken tedbirleri bilirdi” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kapatılan DTP’nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk’e Samsun’da yapılan saldırıyı değerlendirdi. Arınç, şöyle konuştu:

“Emniyet güçlerinin gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Büyük bir güvenlik zafiyeti var. Oraya bir dava nakledilmiş, bu davanın duruşması yapılacak herkesin ilgisini çeken bir duruşma olabilir ki karşıt gruplar gelebilir ve gösteri de yapabilirler.

Katılacak insanların siyasi kimliği de belli. Bir gün önceden Sayın Ahmet Türk ve arkadaşlarının Samsun’a geldiğini herkes biliyor. Bu durumda bir ilkokul talebesi bile, hangi tedbirlerin alınması gerektiğini, nasıl bir eylemler karşılaşabileceğini düşünmesi lazım.

Bu güvenlik zafiyeti sebebiyle valilik, bir emniyet müdür yardımcısı ve bir emniyet amirini ilk planda görevinden aldı. Olay soruşturuluyor.

Bizim temennimiz Türkiye'de herkesin saygınlığını kazanmış bir siyasetçi olarak Sayın Ahmet Türk’e yapılan bu saldırı hem son olsun hem de böyle bir saldırıyı düşünen, tertipleyen ve tetikleyenler cezalarını görsünler. Onu sevenlere camiasına ve bütün milletimize geçmiş olsun diyorum.”