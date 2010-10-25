Arınç: HSYK'daki değişim bazı çevreleri rahatsız ediyor

T24 - Moğolistan ziyaretini sürdüren Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundaki (HSYK) değişimin ''bazı çevreleri rahatsız ettiğini'' söyledi.



Ulan Bator'da açıklama yapan Arınç, ''Anayasa değişikliği Türkiye'de çok önemli bir milat oldu. HSYK yeni üyelerini seçti, Cumhurbaşkanımız da 4 yeni üye atadı. Bu konudaki sistemin değişmesi Türkiye'deki bazı çevreleri rahatsız ediyor. Aslında bu demokratik bir gelişme'' diye konuştu.



YARSAV'ın Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) müracaat ederek, seçimlerin iptal edilmesini istediğini hatırlatan Arınç, YSK'nın bu talebi reddettiğini duyduğunu ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.



''Çünkü, bu seçimler gerçekten demokratik sistem içerisinde yapıldı ama YARSAV kendi gösterdiği adayların hiçbirisinin seçilememesi üzerine ne yapayım da bu seçimleri iptal ettireyim çabasını gösterdi'' diyen Arınç, üye sayısı 7'den 22'ye çıkan Kurulun bundan sonra daha tarafsız, daha bağımsız hareket edeceği görüşünü dile getirdi.



Bir güzel değişikliğin de Anayasa Mahkemesine TBMM'nin üye seçmesi olduğunu söyleyen Arınç, iki yeni üyenin seçilmesini ve görevlerine başlamalarını da olumlu gelişmeler olarak değerlendirerek, ''Türkiye'de anayasa değişiklikleriyle siyaset de güçlendi. Belki bundan sonra daha demokratik, daha sivil, daha çağdaş bir anayasaya kısa zamanda kavuşmamızın önünde bir engel kalmadı'' açıklamasında bulundu.



Türkiye'deki bu demokratik gelişmelerin bütün dünya tarafından da ilgiyle takip edildiğini belirten Arınç, Moğolistan'da görüştüğü herkesin kendilerini kutladığını ''Anayasa değişikliği kabul edildi, Hükümet güçlendi ve siz çok örnek bir çalışma yaptınız'' dediğini anlattı. Arınç, ''10 bin kilometre ötedeki Moğolistan'da bile Türkiye'deki demokratik halk oylaması çok dikkatle takip ediliyor. Bunun çok önemli bir başlangıç olduğunu buradaki dostlarımız da biliyor'' diye konuştu.





"Tek tipin her türlüsünden hoşlanmam"



Arınç, ''tek tip askerlik'' tartışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlarken, Başbakan'ın Genelkurmay Başkanı ile Perşembe günü bir toplantı yaptığını ve Başbakan'ın bunun olumlu geçtiğini ve devam edeceğini açıkladığını hatırlatarak, milli savunmanın ihtiyaçlarının Hükümet tarafından en doğru biçimde karşılanacağını düşündüğünü ifade etti.



Artık ''tek tip askerlik'' deyimi yerine ''eşit süreli askerlik'' deyiminin kullanıldığına dikkati çeken Arınç, ''Doğrusu ben, düşünce olarak tek tipin her türlüsünden hoşlanmam'' dedi. Eşit süreli askerliği anlayabildiğini söyleyen Arınç, Hükümetin bunun detaylarını yakın bir zamanda değerlendireceğini bildirdi.





