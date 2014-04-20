Arınç: Herhangi birisiymiş gibi bahsedilmesi Gül'ü üzüyor olabilir

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Herkesin bunları düşünmeye, bunun üzerinde fikir yürütmeye de doğrusu hakkı var. Ancak bu hesaplar yapılırken, Sayın Cumhurbaşkanımızı herhangi birisi olarak bu meselenin içerisinde bir aktör olarak düşünmek veya çeşitli ihtimallerde onun da ismini geçirmek, belki Sayın Cumhurbaşkanımızı üzüyor olabilir” dedi.

Göreve yeniden seçilmesi nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye kutlama ziyaretinde bulunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, önceki gün Ankara’da Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nı yaptıklarını, bu toplantıda yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan ve ilgili arkadaşlarının sunumları olduğunu belirtti. Bu çalışmaların, önümüzdeki süreçte daha farklı kademelerde devam edeceğini anlatan Arınç, Erdoğan’ın mayıs ayı ortalarında Gül ile görüşmesinin ardından kararını açıklayacağını ümit ettiklerini söyledi. Arınç, Gül’ün ‘Bugünkü şartlar çerçevesinde benim gelecekle ilgili bir siyaset planım yok’ sözlerinin anımsatılması üzerine ise şunları söyledi:

“Bu yeni bir olay değil bildiğiniz gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Başbakanımız da bu konuyu birlikte görüşeceklerini ve en olumlu şekilde sonuçlandıracaklarını ifade ediyorlar. Yani dün yaptıkları konuşmanın, 3 gün evvel yaptıkları konuşmadan çok farklı bir yönü yok. Bunu farklı yorumlamaya da gerek yok. Ben de bazen konuşmalarımda, bazı arkadaşlarımız da sordukları zaman, verilen cevaplarda da söylüyoruz ki Sayın Başbakanımız ile Sayın Cumhurbaşkanımız iki arkadaş olarak, geçmişte bu partiyi kuranların önde gelenlerinden ikisi olarak, birbirlerinden Başbakanlığı devralmış insanlar olarak, Cumhurbaşkanı adaylığını, bizzat Sayın Başbakanımızın açıkladığı bir insan olarak, geçmiş hukuka dayanan çok samimi, çok dürüst ilişkileri var ve biz inanıyor ve biliyoruz ki; Sayın Başbakanımız istişarelerinin sonucunda, Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymak isterse Sayın Cumhurbaşkanımız da bundan büyük bir onur duyacak ve onun adaylığını destekleyecektir.

Herhangi birisi olarak

Bence bu konu her iki tarafı da rencide edecek, üzecek ve bulundukları konumlarda kendilerini rahatsız edecek bir düzeye gelmemeli. Yani Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı olacaksa, böyle bir karara varacaklarsa ve halkımız da bunu onaylayacaksa, bildiğiniz gibi başka adaylar da olacak ve Cumhurbaşkanlığı seçimi halk tarafından yapılacak, hem de iki turda. Halkın da bunu onaylaması halinde Ak Parti’nin başında 2015’e kadar kimin Başbakan olarak kalacağı, 2015’ten sonra partinin nasıl bir şekillenme içine gireceği de tartışılıyor. Bu tartışma şüphesiz anlamsız değil. AK Parti 3 dönemdir tek başına iktidar olan parti, oylarını sürekli artıran bir parti ve çok önemli bir liderin başkanlığında bugünlere gelmiş olan bir parti. Bu başarı nasıl, kimlerle devam edecek? Parti nasıl bir şekillenme içerisine girecek? Herkesin bunları düşünmeye, bunun üzerinde fikir yürütmeye de doğrusu hakkı var. Ancak bu hesaplar yapılırken, Sayın Cumhurbaşkanımızı herhangi birisi olarak bu meselenin içerisinde bir aktör olarak düşünmek veya çeşitli ihtimallerde onun da ismini geçirmek, belki Sayın Cumhurbaşkanımızı üzüyor olabilir.

Saygıda eksik olmasın

Sayın Cumhurbaşkanı’nı asgari 1991’den beri tanıyan bir arkadaşı, dostu olarak çok iyi anlayabiliyorum. Onun bu duruşuna, sözlerine çok iyi hak veriyorum. Lütfen herkes de ona saygı gösterme konusunda hiçbir şekilde eksikliği olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız son 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı dönemini büyük bir başarıyla geçirmiş, Anayasa’da tanınan görevleri büyük bir başarıyla yapmış ve hepimizin takdir ettiği çok saygın bir isimdir, vereceği kararı hepimiz saygıyla takip edeceğiz. Sayın Başbakanımızla bir araya mutlaka gelecekler ve önemli bir karar verecekler. Biz bu söylediklerinden farklı bir anlam çıkarmıyoruz. Kendisiyle her zaman görüşmekte, bazı konuları da istişare etmekteyiz.”

2007’de ‘Gül profile uyuyor’ demişti

2007’deki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de o dönem TBMM Başkanı olan Bülent Arınç’ın sözleri tartışılmıştı. 22 Şubat 2007’de Akşam gazetesinde İsmail Küçükkaya, “Arınç, makamında görüştüğü bir gazetenin Ankara Temsilcisi arkadaşıma, ‘Bu nasıl manşet. Bunu kim yaptırıyor, kim yazdırıyor, Tayyip Bey mi?’ diye sorduktan sonra, ‘Cumhurbaşkanı olmak isterse, Tayyip Bey olur. Kimse bir şey diyemez. Biz de kendisini kutlarız, seviniriz. Ama eğer baskılara direnemez, adaylıktan vazgeçerse o zaman ben aday olurum’ demiş.” iddiasını yazmıştı. Arınç, 17 Mayıs’ta CNNTürk’te Taha Akyol’un programına katılmış ve bu konuda, şunları söylemişti:

“23 Nisan’da Başbakan bana geldi ve ne düşündüğümü sordu. Kanaatimi şöyle ifade ettim: Siz adaylığı düşünüyorsanız, bu sizin hakkınızdır. Sonuçları ne olursa olsun, sizin olmanızı arzu ederim ve sizi desteklerim. Siz bunu fazlasıyla hak ettiniz. Ama kendiniz olmayacaksanız ve henüz karar da vermemişseniz, o zaman fikrimi size söyleyeceğim dedim. Güçlü bir insan cumhurbaşkanı adayı olmalı. (İsim verdiniz mi?) Profil çizdim, filan olsun falan olmasın diye birşey söylemedim. En çok ismi geçenler içinde Vecdi Gönül, benim saygı duyduğum bir insandır. Birikim itibariyle de cumhurbaşkanı olmaya layık bir insandır. Beşir Atalay, her açıdan güvendiğim, sevdiğim bir insandır. Temsil kabiliyeti olan, tecrübe kazanmış olan, partide, anketlerde en güçlü isim olarak ortaya çıkmış olan Sayın Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olabileceği, bunun partiyi bütünleştirme noktasında faydalı olacağı kanaatimi ifade ettim. Eğer 3 kişi, 5 kişi düşünülüyorsa, benim profilim budur, bu profile Sayın Gül uyuyor. Onun adaylığı konusunda benim size tavsiyem olabilir, bu anlama gelebilecek şeyler söyledim. Onu söylerken, ‘bir başkası olmasın, onun şu eksikliği var, onu istemiyorum’ şeklinde bir şey söylemek benim terbiyeme de yakışmaz.”