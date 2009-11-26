Arınç: Her işi erbabına sormak lazım

T24 - Başbakan Erdoğan’ın “Domuz gribi aşısı olmayacağım” sözlerine karşın Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın vatandaşların aşı olması için yoğun çaba gösterdiği ortamda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, tercihini Akdağ’dan yana kullandı.



Başbakan Yardımcısı Arınç dün “H1N1 aşısı oldunuz mu ya da olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Henüz olmadım. Olmayı düşünüyordum da şu anda ihtiyaç duymuyor gibiyim. Yani Allah saklasın. Benim olmayacağım diye kesin bir kararım yok. Daha önce sorduklarında ’olabilirim’demiştim. Biz bu konuda doktorların dediğine daha çok bakarız. Her işi erbabına sormak lazım. Yani gazetecilikle ilgili bir şey olursa ben size sorarım. Ondan sonra derim ki gazetecilikte böyleymiş. Sağlık Bakanı bir şey söylüyorsa bu işin sorumlusu odur. Onun sözüne daha çok itibar etmek, kişisel olarak benim tercihimdir. Şu anda seyri biraz endişe verici gibi ama önlenecektir. Bunun için bütün gayretler, katkılar yapılıyor.”



İstanbullular’a maske dağıtılacak



İstanbul İl Özel İdaresi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporuna göre vatandaşlara maske dağıtma kararı aldı. Yapılan açıklamada domuz gribine karşı kamu kuruluşlarında çalışanlara ve toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşlara tek kullanımlık maske dağıtılmasına karar verildiği bildirildi.