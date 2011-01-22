Arınç: Hayat içkiden, seksten ibaret değil

T24 - Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç, İzmir'de gazetecilerin içki yasağına ilişkin sorusuna ilginç bir cevap verdi. "Hayat içkiden, seksten ibaret değil" diyen Arınç, "Evet onlar da bir insan için büyük ihtiyaç. Bu açıklama, çağdaşlığı içki kadehlerinde aramak ve orada bulmak isteyenlere ithaf olunur" şeklinde konuştu.



Habertürk'ten Nihat Delibaşı imzalı habere göre, AKP İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Arınç, AKP'nin özgürlüklere müdahalesinin sözkonusu olmadığını söyledi. Arınç, "Yaşam tarzına bir müdahalemiz söz konusu değil. İzmir'de milyonlar var. Bu milyonlar Anadolumuzun güzel insanları. Şöyle bir kanaat varsa yanlıştır. (İzmir'i CHP yönetiyor. Tüm İzmirliler CHP'lidir). Böyle bir kanaata sahip olunursa bundan büyük yanlış olamaz. Diğer partilerden yana da oy veren değerli vatandaşlarımız var. İzmir'in böyle bir endişesi var, diye başlamak yanlış önyargı oluşturur. Bu endişeye sahip olan belki 5-10, 500-1000 kişi vardır. Bu tür korkular ve endişeler büyük ölçüde yapay.





"Tükiye'de her şey şeffaf"



Kanun ve yönetmelikler dışında yaşam tarzına müdahale edilmiyor. Biz özgürlükten yanayız. AB'ye tam üye olma hedefinin en hızlı temsilcisiyiz. AB'yi hedefleyen bir hükümetin özel yaşam tarzına müdahalesi düşünülemez. Edeceğini düşünmek çok kötü bir yakıştırmadır. Basının bir kısmında baskılar var, şunlar var, bunlar var deniyor. Seçimler yaklaşıyor. Hükümeti yıpratmak için herhalde başka bir şey bulamıyorlar bu tür şeyleri öne sürüyorlar. Biz herkesin özel hayatına saygı duyuyoruz. Korunması gerektiğine inanıyoruz. Kimsenin yaşam biçiminden bir şikayetimiz yok" diye konuştu.





"Hayat içkiden, seksten ibaret değil"



Basın mensuplarının içki yasağı ile ilgili sorusuna ise "Hayat içkiden, seksten ibaret değil. Bir kısım çağdaş düşünceye sahip olduğunu söyleyenler sadece içki ve seksle olaylara bakıyorlar. Evet onlar da bir insan için büyük ihtiyaç. Onlara da ihtiyacımız var. Onlar da bir şekilde tatmin edilecek. Ama Türkiye bir hukuk devleti. Bu, hukuk devleti içinde her şeyin bir ölçüsünün olmaması, özgürlüklerin sınırsız olmadığı gibi çağdaşlığı içki kadehlerinde aramak ve orada bulmak isteyenlere ithaf olunur" diye konuştu.





