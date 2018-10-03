Arınç: Gül, keşke zamanında sesini yükseltseydi

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Abdullah (Gül) Bey'e reva görülen terbiyesizlikleri affedemem. Gül'ün adaylığı konusu hataydı, önüne geçtim” dedi. Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendisine yönelik hakaretlere zamanında cevap vermesi gerektiğini de söyledi.

Bülent Arınç, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan' programına konuk oldu.

"Sensiz siyaset olmaz"

Arınç’ın açıklamaları şöyle:

"Şu an emekliyim. Kapım çalınıyor. Ofisime bugün itibariyle söyleyeyim dostlarımız geliyor. 45-50 yıldır milletin önündeyiz. Bazı dertlerini anlatıyorlar. 'Sensiz bu siyaset olmaz' diyorlar. Bunu söylemeyin diyorum. Aktif siyasette yokuz. Partimizi seviyoruz. Partiyi kendi ellerimizle büyüttük. Aktif siyaset beklentisi içerisinde değilim. Özlemiyorum. Siyaset bir hedef işi. Beklediğimiz, hedefe koyduğumuz her şeye kavuştuk."

Arınç, "Çok güzel şeyler yaptık. Bugün bir duraklama dönemine girdiysek bu bir devletin hayatında mümkün olan bir şeydir. Sorunlar artmıştır. Bu kadrolar tekrar elini uzatır doğruda birleşir" diye konuştu.

Bülent Arınç, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sırasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de adaylığını koyacağı yönündeki tartışmaları değerlendirdi.

"Gül, keşke zamanında sesini yükseltseydi"

"Abdullah Bey'e reva görülen terbiyesizlikleri affedemem. Gül'ün adaylığı konusu hataydı, önüne geçtim. Muhalif olmak demek hain olmak demek değildir" diyen Arınç, şunları kaydetti:

"Tam bir barışma ve kucaklaşma dönemindeyiz. Bu büyük bir hata olurdu. Bunu baştan reddetmesi lazımdı. 'Bana neticeyi bildirin' demesi bir ihanet değildir. Bu hatadır, ama affedilir bir hataydı. Ben de çok hakaret gördüm, ama ben dik durdum, cevabını verdim. O cevap vermedi. O hep affetti. Keşke zamanında sesini yükseltseydi baştan itibaren çok daha iyi olabilirdi. Siyasetçi yanlış yapabilir."