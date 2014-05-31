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Arınç: Gezi'nin anılacak bir tarafı yok, ancak üzüntüyle hatırlayabiliriz

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, geçen sene yaşanan Gezi Parkı direnişi için 'Elbette çıkardığımız dersler var' ifadelerini kullandı

31 Mayıs 2014 15:13

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gezi Parkı eylemlerinin birinci yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Bize acılar getiren o olayların anılacak bir tarafı yok ama üzüntüyle hatırlayabiliriz” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gezi Parkı eylemlerinin birinci yıldönümüyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arınç, "Herkesin toplanma ve gösteri hakkı var. Ama bunların hukuk çerçevesinde yapılması gerekir" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Elbette çıkardığımız dersler var" ifadelerini kullandı.

Olayları üzüntüyle hatırladıklarını belirten Arınç, "Taksim'de, Gezi Parkı'nda veya o çevrede başlatılan ama sonunda insanlarımızın ölümüne yol açan, bir kısmının ölümcül yaralar almasına yol açan, kamu mallarının tahrip edilmesine yol açan ve bize acılar getiren o olayların anılacak bir tarafı yok ama üzüntüyle hatırlayabiliriz" dedi.

Gezi olaylarının hükümetin yatıştırıcı, güvenlikli yöntemi ile amacına ulaşamadığını belirten Arınç, "Bu tür olayların yaşanmasını arzu etmem. Türkiye'nin huzur ve esenliğine, büyümesine hizmet etmez" dedi.

Arınç, "Bu olayı hatırlayacaklar varsa bugünü cana-mala zarar verebilecek noktaya getirmeden barışçı yöntemlerle ortaya koymak lazım" diye konuştu.

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