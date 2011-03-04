Arınç: Gazetecilere üzülüyorum

T24 - Başbakan Yardımcısı Arınç, gazetecilerin gözaltına alınmasını ''Üzüntülerimi ve endişelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Basın mensupları suçlanıyorlar, gözaltına alınıyorlar. Bu elbette hoş bir manzara değil'' sözleriyle yorumladı.



Ergenekon soruşturmasında gazetecilerin gözaltına alınmasına hükümetten farklı bir tepki geldi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a gözaltılar soruldu.



Arınç, gazetecilerin herhangi bir şekilde gözaltına alınmaları, tahkikata uğramaları, haklarında dava açılması ve hatta mahkumiyet kararı verilmesinin kendilerini üzeceğini belirtti.



Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Yıllardan beri siyaset yapan ve basının önemine inanan, Anayasa'da yer aldığı şekliyle basın özgürlüğünü savunan bir insan olarak söylüyorum. Özellikle son yıllarda bazı suçlamalar nedeniyle basın mensubu gazeteciler suçlanmakta, iş yerleri, evleri aranmakta ve haklarında soruşturma yapılmaktadır. Şüphesiz her meslek mensubu, gazeteci de olsa, avukat da olsa, doktor da olsa, siyasetçi de olsa, suç işleme hakkına sahip değildir. Adi suçlarla, siyasi suçlarla ilgili iddialar yapılabilir. Bununla ilgili bir soruşturma süreci başlar. Yeterli belgeler ve deliller bulunursa, haklarında dava açılır. Dava sonucu ya mahkumiyetle ya beraatla sonuçlanır.''



Bunları, yargı sürecinde olağan karşılamak gerektiğini vurgulayan Arınç, arama kararını verenin de gözaltına alma kararını verenin de tutuklayanın da iddianameyi hazırlayanın da hakim sınıfından insanlar olduğunu dile getirdi.



Arınç, ''Dün ve bugün meydana gelen olaylarla ilgili üzüntülerimi ve endişelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Basın mensupları suçlanıyorlar, gözaltına alınıyorlar. Bu elbette hoş bir manzara değil'' dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay ise konuyla ilgili dün bunun savcılığın talebi olduğunu ve kendilerinin yorum yapamayacağını söylemişti.





