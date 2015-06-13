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Arınç: Fuat Avni'yi bir türlü bulamadık, ben bir bulsam...

'Bildik diye ilan atan gazeteler oldu ama ortaya çıkarılamadı'

13 Haziran 2015 14:38

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, birçok operasyonu önceden duyuran ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP kulislerinden bilgiler veren Twitter fenomeni Fuat Avni hakkında, "Paralel yapının elemanı gibi çalışıyor. Bir türlü bulunamadı. Tek kişi de olabilir, grup da olabilir. Bildik diye ilan atan gazeteler oldu ama olmadı. Ben bir bilsem..." dedi.

"İnternet dünyası sınırsız ve sorumsuz bir dünya" diyen Arınç, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Fuat Avni’nin kim olduğunu bilmiyorum. Bilsem söylerdim. İyi şeylerle hiç meşgul olmadıklarını söylüyorum. Savundukları kitleye de zarar veriyor" ifadesini kullandı.

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