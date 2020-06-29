Arınç'tan FETÖ açıklaması: Bütün siyasetçiler, belki Deniz Baykal hariç, bunlarla bir araya gelmiştir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç, FETÖ konusunda söylediği ''Masum değiliz hiçbirimiz'' sözlerine açıklık getirirken, "Kendilerini bu kadar gizleyen, takiye üstüne takiye yapanlara biz hüsnüzan göstererek bunların güzel yüzlerine aldanmışsak buna ne denecekse denecek, ama bilin ki herkes bunun içerisinde bir kere kendini buldu" ifadelerini kullandı. Arınç, "Bütün siyasetçiler belki Deniz Baykal hariç bunlarla bir araya gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz hafta katıldığı programda kendisine yöneltilen 'FETÖ' ile ilgili sorulara, "Bunların karanlık yüzlerini maalesef çoğumuz göremedik. Masum değiliz hiçbirimiz. Hiçbir istihbarat raporunun, hiçbir emniyetin, askeriyenin istihbaratlarında 'Bunlar 15 Temmuz gibi bir kalkışma yapabilirler' diye bir notun gelmediği MGK toplantılarına katılmış biri olarak söylüyorum. Eğer bizi aldatmışlarsa, bizi yanıltmışlarsa bu suç bizim değil" dedi.

Arınç: FETÖ konusunda hiçbirimiz masum değiliz; eğer bizi aldatmışlarsa bu suç bizim değil

HaberTürk'te canlı yayına bağlanan Arınç, yankı uyandıran sözlerine ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bütün siyasetçiler belki Deniz Baykal hariç bunlarla bir araya gelmiştir. Her toplantıya 5 6 bakan gidiyor, öğretmen, sağlık teşkilatlarını sivil toplum olarak kurmuşlar hepsi orada. Kendilerini bu kadar gizleyen, takiye üstüne takiye yapanlara biz hüsnüzan göstererek güzel yüzlerine aldanmışsak buna ne denecekse denecek ama bilin ki; herkes bunun içerisinde bir kere kendini buldu" ifadelerini kullandı.