Arınç: Diyarbakır halkını kutlamak istiyorum, kendilerine yakışanı yaptı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Paris'te öldürülen 3 kadının cenaze töreniyle ilgili, ''Gördük ki herkes huzur ve sükunet istiyor, herkes bu sürecin bir an evvel en güzel şekliyle sonuçlanmasını istiyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Arınç, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı için AKP Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Paris'te öldürülen 3 kadının cenaze töreniyle ilgili soru üzerine Arınç, Diyarbakırlıların büyük bir olgunluk içerisinde cenazelerine sahip çıktıklarını belirterek, ''Bundan dolayı seviniyorum çünkü herkesin beklentisi bir taşkınlık, bir saldırı, bir provokasyon olabilir mi korkusuydu. Diyarbakır halkını kutlamak istiyorum. Kendilerine yakışanı yaptılar. Çok büyük bir olgunluk içerisinde cenazelerin defnine yardımcı oldular''dedi.

Emniyet güçlerinin de sadece dışarıdan yapılacak olası provokasyona karşı teyakkuz halinde olduğunu kaydeden Arınç, şunları söyledi:

''Diyarbakır'dan beklediğimiz buydu, halkından beklediğimiz buydu. O insanların cenazelerine insani açıdan büyük bir olgunlukla sahip çıktılar. Tabii bundan dolayı Diyarbakır'ın gösterdiği olgunluğu önemsiyorum. Çünkü bu olayın, bu herkesi belki işleniş itibarıyla üzmüş olan bu öldürme olayının, Türkiye'de yeni başlayan ve herkesin büyük bir ümitle sahip çıktığı sürece bir olumsuz katkı yapacağı endişesi vardı. Bunun bu süreci bombalamak veya olumsuza çevirmek yönünde yapılmış olduğuna dair bazı iddialar vardı. Ama gördük ki herkes huzur ve sükunet istiyor, herkes bu sürecin bir an evvel en güzel şekliyle sonuçlanmasını istiyor. Diyarbakır'dan dün verilen mesaj buydu. Ben bu mesaja bütün Türkiye'nin sahip çıkacağına inanıyorum.''

Paris'te yürütülen soruşturma çerçevesinde Fransız polisinin olaya ilişkin ''örgüt içi hesaplaşma'' tespitinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine Arınç, ''Hiç bilemem, olay ortaya çıksın, aydınlansın; biz de ne olduğunu bilelim'' karşılığını verdi.



Birand'ın vefatı



Arınç, Kanal D Haber Grup Başkanı Mehmet Ali Birand'ın vefatına ilişkin soru üzerine, dün öğle saatlerinde Birand'ın tedavi gördüğü hastaneye gidip oğlu Umur Birand ile görüştüğünü ancak akşam saatlerinde vefat haberinin geldiğini söyledi.

''Büyük bir kayıp'' ifadesini kullanan Arınç, Birand'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Dün akşam yayınlanan programlara, bugün yazılı ve görsel medyaya yer alanlara bakılırsa Birand'ın arkasında yeri doldurulmayacak büyük bir boşluk bıraktığını belirten Arınç, ''Ama eminim onun yetiştirdikleri ve onun yolundan gidenler televizyon yayıncılığında da yazılı basında da yeni Birand'lar olmaya doğru yol alırlar'' diye konuştu.

Arınç, Birand ile aralarında iyi ve güçlü bir ilişki olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"En son zannediyorum 32. Gün programını da birlikte yapmıştık. Cesur bir insandı, demokrat bir insandı, işini iyi yapan bir insandı. Ve özellikle son yakın tarihimizin üzerindeki karanlıkları kaldıran bir insandı. Kendi yakın çevresinden eleştiriler almasına rağmen öz eleştiri yapan, olaylara objektif bakan, gerçekçi bakan bir insandı. Ben şahsen çok üzüntülüyüm. Yarın da cenazesine gideceğim. Sayın Başbakanımız Gaziantep programını iptal edemedi, önceden bazı hazırlıklar yapılmıştı. Benim katılmamı arzu ettiler. Yarın Teşvikiye Camisi'nde inşallah kendisini hakkın rahmetine uğurlama görevini yerine getireceğim."